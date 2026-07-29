Rodrigo González Conquista Plata en Tiro con Arco en Santo Domingo 2026

El arquero aguascalentense Rodrigo González obtuvo la medalla de plata en la prueba de arco compuesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras una destacada actuación internacional con la Selección Mexicana.

Tras una competencia de alto nivel frente a los mejores especialistas de la región, Rodrigo González logró avanzar hasta la final y subir al podio, aportando una presea más para México en esta importante justa del ciclo olímpico.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes felicita a Rodrigo González por este importante logro, fruto de su disciplina, dedicación y trabajo constante.