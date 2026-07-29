Tere Jiménez da Inicio a la Construcción del Puente de Margaritas en Jesús María; Dará Mayor Seguridad Vial en la 45 Norte

“Hará más Seguros los Traslados y Reducirá el Tiempo de Recorrido”

El proyecto agilizará la circulación sobre esa carretera federal y fortalecerá la conectividad del estado. La obra reducirá el tiempo de traslado, incrementará la seguridad y beneficiará a miles de familias, transportistas y usuarios que diariamente transitan por esta vialidad.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio el banderazo de inicio a la construcción de un puente en la comunidad Margaritas, en Jesús María, una de las obras de infraestructura vial más importantes de los últimos años que ofrecerá traslados más rápidos, seguros y eficientes para miles de personas que diariamente utilizan la carretera federal 45 Norte.

“Queremos demostrarles con hechos que sus peticiones han sido atendidas y que ese puente que tiene más de 30 años, lo haremos realidad. Cada obra que iniciamos tiene un solo propósito: mejorar la calidad de vida de las familias. El Puente Margaritas hará más seguros los traslados, reducirá el tiempo de recorrido y fortalecerá la conectividad de nuestro estado. Estamos construyendo el Aguascalientes del futuro con infraestructura moderna que abre nuevas oportunidades para todos”, destacó la gobernadora.

César Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas del Estado, detalló que diariamente transitan más de 60 mil vehículos por esta vialidad.

Precisó que el proyecto incluye, además, la construcción de dos retornos elevados sobre la salida a Zacatecas, entre Margaritas y la cabecera municipal de San Francisco de los Romo, lo que facilitará las incorporaciones, ordenará la circulación y hará más fluido el tránsito en una de las zonas con mayor aforo vehicular.

Añadió que la nueva infraestructura permitirá desahogar el tránsito vehicular sobre la carretera federal 45 norte, mejorar la conexión entre municipios y brindar mayor seguridad a quienes diariamente recorren esta vía, especialmente a las familias de la comunidad Margaritas y de los municipios del norte del estado.

César Medina, presidente municipal de Jesús María, agradeció a la gobernadora por su cercanía con los municipios y por trabajar en obras que benefician a todas y todos.

“Este es un sueño desde hace muchos años, desde mi campaña me pedían esto y yo sabía que el municipio no podría solo; por eso, la gobernadora nos hizo realidad esto; en esta vialidad pasan muchos accidentes y esta obra vendrá a resolver ese problema”, sostuvo.

Inés Torres Guzmán, vecina de la zona, dirigió un mensaje a nombre de las y los beneficiarios.

“Gracias, gobernadora, por hacer posible la construcción del nuevo puente y los retornos, porque nos dará seguridad y mejor calidad de vida a quienes transitamos por la zona; hoy, con esta importante obra, se podrán evitar muchas tragedias, porque ahí pasaban muchos accidentes. Gracias por su compromiso y por seguir construyendo un Aguascalientes más moderno y seguro; gracias por hacer este proyecto realidad”, mencionó.

En el evento, también estuvieron presentes Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Obras Públicas del H. Congreso del Estado; Bety Montoya, diputada local, y César Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Aguascalientes.