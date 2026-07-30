Era Líder Campesino del PRI uno de los Ejecutados el 18 de Julio: Herrera

“Compraba y Vendía Ganado, Trabajaba Honestamente”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Cristian Herrera, líder de Vanguardia Juvenil Agraria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó que uno de los asesinados el pasado 18 de julio en Zacatecas, fue identificado como José Ángel Valdés, originario de Jiménez del Teúl, y no de Durango, como se manejó en su momento.

Herrera indicó que el señor Valdés fue en su momento dirigente campesino del PRI en su tierra natal y que se trataba de un productor ganadero dedicado a la compra y venta de ganado en su región.

“Trabajaba honestamente, él y su familia pagaron un precio muy alto y por ello la exigencia de que gobierno del estado se comprometa más con el campo, que se halla a la deriva.

“Y no es cierto que, como lo afirmara el gobierno, el señor José Ángel Valdés fuera de Durango, lo que es falso. sino que era de Jiménez del Teúl y a quien conocí en persona.

“Esperamos no sea una cifra más al no ser funcionario público ahora que se halla integrado a los miles de Zacatecas dedicado al trabajo y al campo, comprometido con un Zacatecas que sufre para sobrevivir de manera cotidiana”.

Gusano Barrenador

Asimismo, Herrera refirió que en este momento y conforme van naciendo los becerros en toda la entidad zacatecana, “estos se están infectando con gusano barrenador, lo cual es una realidad del campo en este momento”.

Sobre las cifras de ganado enfermo, el entrevistado reveló no tener datos al respecto, pero conforme destacó que, al irse elevando las temperaturas, éstas han sido el caldo de cultivo perfecto para la presencia del parásito.

Manifestó conocer que el cuadro se presenta ya en las 32 entidades a nivel nacional y que, de modo lamentable, tuvo reciente aparición en Chihuahua, el estado ganadero más importante en todo el país.

“Por fortuna las lluvias llegaron a tiempo y creo que este año pinta para ser bueno más allá de la canícula que entró de manera severa y más allá de los precios de compra a partir de la inflación y la creciente inseguridad”.

Acorde con cifras de Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), en Zacatecas hay al momento 214 casos acumulados de gusano barrenador del ganado, con presencia en 39 de los 58 municipios y 80 casos activos bajo tratamiento, según el informe oficial con corte al 15 de julio de 2026.