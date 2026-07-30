Hermanamiento de Ciudades, Discurso Hueco Para Gastarse Millones y Pasearse por el Mundo: Mata

“Festival de Ciudades Hermanas, un Aquelarre Panista”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Gerardo Mata, activista urbano, señaló que el proyecto de hermanamiento de ciudades desde la Presidencia Municipal de Zacatecas “es un fracaso más de la administración de Miguel Varela Pinedo en la alcaldía capitalina y en el que se invertirán este año 5.5 millones de pesos, cuando los funcionarios, dentro y alrededor de ese procedimiento, se pasean abiertamente por el mundo con cargos al erario”.

Luego del anuncio del “Festival Ciudades Hermanas Zacatecas 2026”, realizado por el propio Varela Pinedo el pasado lunes en Casa Municipal de Cultura, Mata señaló que los hermanamientos no son nuevos y que los encargados de promoverlos “se van de turistas a Europa, Sudamérica y Estados Unidos sin que haya resultados concretos en el tema”.

Recordó que dichos hermanamientos dieron inicio en la capital alrededor de 1992 con el alcalde Javier Suárez del Real, pero que dentro de la presidencia de Varela, “solamente ha habido tres acuerdos de cabildo para tres hermanamientos: Cartagena de Indias (que existía de manera previa) y que el equipo de Varela, intenta hacer aparecer como nuevo, San Juan de los Lagos y McAllen, Texas.

“Tales hermanamientos se lograron mediante dictámenes que no pasan de ser meras intenciones municipales para hermanarse con dichas ciudades sin que se confirmen entre la ciudad que lo requiere y la que autoriza”.

Explicó que el hermanamiento es un asunto que “no contiene aspectos económicos ni tampoco políticos, sino que se trata de protocolos de solemnidad en materia cultural que en la alcaldía varelista no se toman en serio porque ahí, sin acuerdos de cabildo, anunciaron hace poco los hermanamientos de las ciudades de Aguascalientes, Fresnillo y San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cuya característica es que son panistas, con excepción de la segunda ciudad, que es priísta”.

Por lo anterior, el anuncio de Varela para el próximo mes de agosto “no tiene ninguna justificación práctica, porque el actual equipo de cabildo no ha refrendado ninguno de los 14 hermanamientos anteriores porque no hay evidencia de intercambio alguno con esas ciudades de ninguna especie pues por ejemplo dentro de ellas está Guadalupe, Zacatecas; La Habana, Cuba y muchas más sin que haya vínculo alguno conocido al momento.

“No se trata pues de un festival de ciudades hermanas sino de un aquelarre panista, en el que Varela se gastaría 5.5 millones de pesos, por cierto no contemplados dentro del presupuesto de egresos a pesar de que a principios de 2026 la Dirección de Desarrollo Económico municipal les hizo una propuesta de 4.5 mdp que ahora aumentaron un millón de pesos más sin que ni Tesorería ni hacienda municipal tuvieran margen para autorizarlo”.

Leve Cercanía

Fue el pasado martes que se reunieron algunos funcionarios municipales para dialogar del hecho sin la autorización ni de Hacienda ni de tesorería municipales, por lo que “Varela planea un evento panista a costa del erario que es, por otro lado, una falta de respeto a la ciudadanía porque no existen nexos reales con ninguno de tales hermanamientos”, asentó Mata.

Además, para las exposiciones pictórica y sus respectivas charlas, el Ayuntamiento pagará alrededor de 100 mil pesos “para que vengan a hablarnos de pintura a Zacatecas con personal de la Ciudad de México, en un evento con claros tintes blanquiazules mientras que esos 5.5 mdp se dan en un entorno en el que el propio Varela informó hace poco que el municipio atraviesa por una crisis de contratación de personal de limpieza y barrido manual”.

Hermanamientos Históricos

Las ciudades con las cuales el municipio de Zacatecas estaría hermanado son: Azusa, California, Estados Unidos; Cartagena de Indias, Colombia; Edmonton, Canadá; El Paso, Texas; Santa Fe, Nuevo México; La Habana Vieja, Cuba; Oaxaca de Juárez, México; Málaga, España; Guadalupe, Zacatecas, México; San Luis Potosí, México; Antigua, Guatemala; Bañuelos de Bureba, Burgos, España; Orihuela, España, y Woodstock, Illinois, Estados Unidos

Y en el caso de los hermanamientos aprobados por el actual Ayuntamiento 2024- 2027 se encuentran Cartagena de Indias, Colombia; San Juan de los Lagos, Jalisco, México, y McAllen, Texas, Estados Unidos.

En lo que se refiere a los hermanamientos sin acuerdo de cabildo sobresalen: Aguascalientes, Aguascalientes (PAN); Fresnillo, Zacatecas (PRI); Colima, Colima (PAN), y San Nicolás de los Garza, Nuevo León (PAN).