Más de Medio Millón de Jóvenes se Movilizaron en la Jornada Nacional por la Paz: Imjuve

Estrategia Jóvenes Transformando México

Se han recibido más de 450 Cortos por la Paz y el registro sigue abierto.

Ciudad de México.- México vivió este martes una de las movilizaciones juveniles más grandes de los últimos años: más de medio millón de jóvenes salieron de manera voluntaria, en plena temporada vacacional, a calles, parques, plazas, unidades deportivas y jardines para demostrar que la transformación también se construye con organización, trabajo colectivo y amor por la comunidad.

Desde muy temprano se vieron brochas, escobas, palas, costales, balones, libros, árboles y celulares por todo el país. Hubo quienes recuperaron parques y canchas; otras y otros limpiaron calles, sembraron árboles, pintaron bardas y murales, rehabilitaron espacios públicos, organizaron retas de futbol, círculos de lectura, actividades culturales, juegos y convivencias.

La jornada, convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) a través de los Comités de Jóvenes por la Transformación, convirtió al país entero en un gran espacio de participación comunitaria. A la convocatoria se sumaron también beneficiarias y beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que trabajaron hombro con hombro con las y los integrantes de los Comités y jóvenes que decidieron salir a transformar sus espacios.

Varias actividades cerraron con la grabación de un Corto por la Paz: videos breves en los que las y los participantes compartieron historias, reflexiones y mensajes para invitar a más personas a sumarse. Hasta el momento se han recibido más de 450, la cifra continua en ascenso conforme se reciban los materiales que aún se integran desde todos los estados.

Para dar cuenta de lo ocurrido en cada rincón del país, se adjunta a este boletín una carpeta con fotografías y testimonios de las 32 entidades, donde puede verse el rostro y escucharse la voz de quienes hicieron posible esta jornada.

https://drive.google.com/drive/folders/1Qv3SiDeizGRDB6U3lHs2T8ZW6xhGS7gT

La respuesta de las y los jóvenes refleja el compromiso de las nuevas generaciones con el proyecto de país que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien las ha colocado en el centro del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Su llamado a recuperar el espacio público, fortalecer la convivencia y construir la paz desde el territorio encontró eco en cientos de miles de manos dispuestas a trabajar por su comunidad.

Con acciones sencillas y de enorme significado, las y los jóvenes de México demostraron que la paz también se construye pintando una cancha, limpiando un parque, sembrando un árbol, organizando una reta, leyendo con otras personas o devolviéndole la vida a un espacio olvidado.

Así, la estrategia Jóvenes Transformando México sigue consolidándose como una política pública que reconoce a las y los jóvenes como protagonistas del presente y del futuro. Más de medio millón ya dio el siguiente paso.