Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Inversión de Kia de 649 mdd Para Producción de Vehículo Eléctrico; Muestra la Confianza en el País

Plan México:

Se trata de una inversión para establecer una línea de producción del vehículo eléctrico Kia EV3 y una red de recarga nacional, la construcción de un parque solar de 2 MW y una planta de aguas residuales con capacidad de reciclar mil 50 m3. El portafolio de inversión del Plan México tiene hasta el momento, un total de mil 186 proyectos con un valor de 404 mil mdd en sectores como el automotriz y de manufactura.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó como una buena noticia la inversión de 649 millones de dólares (mdd) de Kia México de 2026 a 2028 con el objetivo de establecer una línea de producción del vehículo eléctrico Kia EV3, para el mercado interno y para exportación con una red de recarga nacional, así como la construcción de un parque solar de 2 megawatts y una planta de aguas residuales con capacidad de reciclar mil 50 metros cúbicos (m3) al día, lo que generará 500 nuevos empleos este año y mil 500 hacia el 2030.

“Es una gran noticia. Uno, la inversión per se de Kia, que muestra confianza en nuestro país, muchas gracias. Y lo segundo, es el impulso a la electromovilidad, lo que significa la producción de un vehículo eléctrico y la red para poder cargar estos vehículos, las estaciones que permitan la carga, entonces es una muy buena noticia. Agradecemos a Kia su presencia y la inversión”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, detalló que la línea de producción inicia el próximo 4 de agosto en la planta de Pesquería, Nuevo León, cuya producción también se utilizará para la exportación. Además, puntualizó, refleja que Kia ve en México productividad y oportunidad de crecimiento.

El presidente de Kia México, Young Sam Kim (Andy Kim), señaló que la inversión está en sintonía con la visión nacional del Plan México y reafirmó la promesa de que Kia México es el socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida.

La directora de administración de Kia México, Marianela Calderón, destacó que la inversión de Kia se sostiene en cuatro pilares: las personas, la energía renovable, la gestión responsable de agua y la movilidad eléctrica, con lo que se contribuye al desarrollo nacional ante los retos del futuro.

El director comercial de Kia México, Horacio Chávez, puntualizó que México tiene todas las condiciones para la transformación hacia la movilidad eléctrica, por ello la producción del Kia EV3, responde a las necesidades de las familias mexicanas, incorpora nuevas tecnologías y demuestra la confianza en la capacidad de México para liderar la siguiente etapa en el desarrollo automotriz.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo, informó que como parte del Plan México el portafolio de inversión tiene, hasta el momento, un total de mil 186 proyectos con un valor de 404 mil mdd en sectores como el automotriz y de manufactura. Además de que, de parte de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, hay 13 proyectos más autorizados de forma inmediata en sectores de telecomunicaciones y energético.