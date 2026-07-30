Retiran a Limpiaparabrisas de Cruceros

Ocho Fueron Presentados Ante el Juez Cívico

Por Redacción

La Policía Municipal de Zacatecas informó que, en atención a reportes ciudadanos, se realizó un operativo preventivo para retirar a personas que efectuaban labores de limpieza de parabrisas en distintos cruceros de la ciudad.

La intervención, anunció en sus redes sociales, respondió a denuncias en las que se señalaban agresiones, daños a vehículos y alteraciones al orden público cuando algunos automovilistas rechazaban el servicio. Asimismo, se indicó que en ocasiones los involucrados se encontraban bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Como resultado del operativo, ocho personas fueron presentadas ante el Juez Cívico por faltas administrativas, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

Se señaló que la semana pasada se puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) a un hombre de 24 años por agredir a un conductor y su familia, además de causar daños a su vehículo. También se reportó la detención de un joven por infracción cívica.

La autoridad municipal subrayó que esta acción no busca criminalizar la condición social o económica de ninguna persona, sino atender una situación que de manera constante había sido reportada por la ciudadanía y prevenir hechos que pudieran poner en riesgo la integridad de las familias, de quienes transitan por las calles y de las propias personas involucradas.

“El objetivo es garantizar seguridad y respeto para todas y todos”, concluye el comunicado.