Sigue el PAN Ofreciendo Candidaturas a Ciudadanos

Hemos Dejado de ser el Club de Toby: Aldo Peláez

Por Gabriel Rodríguez Piña

Aldo Peláez, líder estatal de Acción Nacional (PAN), refrendó que ese instituto político se abre para que dentro de él pueda haber candidaturas ciudadanas frente a las elecciones de 2027.

El líder blanquiazul en Zacatecas destacó que “en ese sentido, el PAN tiene claro que le toca a los ciudadanos participar dentro de ese proceso y luego de la reforma de estatutos, para pertenecer y participar en alguno de los espacios públicos a disputarse el año próximo”.

Bajo el lema “Ahora te toca a ti”, los interesados podrán descargar la aplicación Partido Acción Nacional en cualquier dispositivo y registrarse, señaló.

“Los ciudadanos pueden registrarse en línea para el municipio de su elección dirigido a los cargos de alcalde, síndicos, regidores, diputados y gobierno estatal”, afirmó.

Al momento y sin mencionar cifras, al ejercicio, que se puso en práctica el pasado mes de octubre se han registrado varias personas a partir del relanzamiento del partido, además de que en breve se iniciará una gira por los 58 municipios del estado para informar a los inscritos los procedimientos de elección de cada uno de ellos.

“Eso significa que el PAN impondrá ciertas reglas del juego con el fin de obtener a sus candidatos, por lo que esta es la oportunidad de poder participar”.

De los 58 municipios ya hay gente inscrita, incluso en aquellos que tienen escasa estructura panista, reveló.

El único requisito es que sean mayores de edad, con credencial vigente del INE. Entre ellos, se busca a talentos que inspiren a los demás a ser destacados, esforzados, que conozcan y respetan a sus vecinos “mediante un liderazgo nato, en el que pueden participar campesinos, profesionistas y otros para que se pueda hacer más con menos.

“Lo anterior significa que el PAN ha dejado de ser el club de Toby que nos llevaba a que solamente aparecieran algunas personas allegadas al poder del partido en el estado en calidad de compañeros o amigos, pues sólo basta con que les interese defender la patria, la familia y la libertad”.

Indicó que ese ejercicio se aplica ya en todo el país y que lleva todo el 2026 en aplicación; al momento hay entre 15 mil a 20 mil inscritos a nivel nacional, a quienes auscultarán en días próximos.

Será dentro de poco cuando dé inicio una gira del líder estatal para revisar a todos las estructuras municipales de su partido en el estado en los 58 municipios, entre comités o en su defecto representantes, para auscultar a los participantes.