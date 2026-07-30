Con más de mil 200 Nuevos Policías y Agentes, la Actual Administración ha Fortalecido la Seguridad en Aguascalientes

Aguascalientes es reconocido como uno de los estados más seguros del país. Esta condición no sólo brinda tranquilidad a las familias, sino que también fortalece la confianza para atraer inversiones, impulsar el turismo y generar más oportunidades de desarrollo para la población.

Detrás de estos resultados hay una estrategia permanente para fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia. En lo que va de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, se han incorporado mil 216 nuevos policías y agentes a las diferentes corporaciones del estado, consolidando instituciones más profesionales, confiables y eficientes.

Así lo destacó la rectora de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol), Cecilia Pacheco Rangel, quien señaló que la formación de mujeres y hombres altamente capacitados es una prioridad para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de Aguascalientes.

Precisó que las y los nuevos miembros cuentan con preparación especializada en prevención del delito, proximidad social, investigación, vigilancia penitenciaria y procuración de justicia, lo que se traduce en atención más eficaz, profesional y cercana a la ciudadanía.

Del total de miembros incorporados, 578 fortalecieron la Policía Estatal, 193 la Policía Penitenciaria, 337 las corporaciones municipales, 89 la Policía de Investigación y 19 se integraron como guías técnicos de los Centros de Reinserción Social.

Su formación incluye conocimientos especializados, entrenamiento práctico y preparación en derechos humanos, ética, disciplina y apego a la legalidad, elementos fundamentales para brindar un servicio profesional y fortalecer la confianza ciudadana.

“Cada generación que concluye su preparación representa un paso más hacia instituciones más sólidas, cercanas a la sociedad y con mayor capacidad para responder a los retos en materia de seguridad y justicia”, concluyó Cecilia Pacheco Rangel.

Con instituciones cada vez más fuertes y policías mejor preparados, Aguascalientes consolida un entorno de paz, confianza y seguridad que protege a las familias, impulsa el desarrollo económico y fortalece las condiciones para atraer más inversión, turismo y oportunidades para todas y todos.