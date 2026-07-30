Del 7 al 16 de Agosto, Aguascalientes se Vestirá de Fiesta con la Feria Internacional del Caballo 2026

Se Espera la Asistencia de Alrededor 80 mil Personas

Participarán más de mil 500 caballos y 500 jinetes provenientes de todo el país, así como de Estados Unidos, Australia, Gales, Inglaterra, Canadá, Argentina, Chile y España. El programa contempla alrededor de 170 eventos, en su mayoría gratuitos; destacan charreadas, competencias, exhibiciones, clínicas, rodeo y espectáculos ecuestres.

Del 7 al 16 de agosto, se llevará a cabo la Feria Internacional del Caballo Aguascalientes 2026 en la Isla San Marcos, con la participación de más de mil 500 caballos y más de 500 jinetes provenientes de todo el país, así como de Estados Unidos, Australia, Gales, Inglaterra, Canadá, Argentina, Chile y España.

El programa general incluye alrededor de 170 eventos, en su mayoría gratuitos, entre los que destacan charreadas, competencias, exhibiciones, clínicas, rodeo y espectáculos ecuestres.

Además, habrá un área comercial, zona gastronómica, juegos mecánicos, Pabellón Hecho en Aguascalientes, Expo Agroalimentaria, granja didáctica, entre otras cosas.

El secretario de Turismo del Estado, Mauricio González López, destacó la visión y el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez para atraer e impulsar este tipo de eventos de talla internacional que, además de promover el turismo, generan importantes beneficios para la economía de Aguascalientes.

Destacó que, gracias a su clima de seguridad, ubicación estratégica e instalaciones de primer nivel, Aguascalientes está preparado para albergar eventos de tal magnitud; dijo que tan sólo en este se espera la asistencia de alrededor de mil personas y una derrama económica de 150 millones de pesos.

Erick Emmanuel Rodríguez Cruz, presidente de la Asociación de Criadores y Caballistas de Aguascalientes, dijo que la Feria Internacional del Caballo Aguascalientes es el evento de su tipo más grande del país y del continente americano, concebido y producido en Aguascalientes para México y el mundo.

“Esta gran feria fusiona la celebración de la equitación y la cría de caballos. Uno de nuestros principales objetivos es proyectar a Aguascalientes como la sede del foro más importante para la industria del caballo y posicionarlo a nivel mundial por ser único en su tipo, además de convertirlo en el tercer pilar de derrama económica y generación de empleos temporales, después de la Feria Nacional de San Marcos y el Festival Cultural de Calaveras”, sostuvo.

Asimismo, precisó que todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Isla San Marcos, tanto en el lienzo charro como en tres pistas más que se habilitarán como escenario para el sinnúmero de eventos que se llevarán a cabo a lo largo de 10 días consecutivos.

Rodríguez Cruz detalló que entre los eventos más relevantes destacan el Festival Medieval, la Charreada Infantil, el Coleadero Nacional, la Gran Charreada, el Torneo de Escaramuzas, el Punteadero Femenil; además del Concurso Oficial de Equitación de Trabajo del Circuito WAWE, competencias de adiestramiento y alta escuela, barrileada internacional, ranch rodeo, rodeo juvenil y rodeo profesional.

Dijo que también habrá clínicas de doma natural, concursos morfológicos, muestras de distintas razas de caballos, exhibiciones de enganches, presentaciones ecuestres, talleres para la formación de caballerangos y sesiones de fotografías con caballos, y más.

Los detalles del programa se pueden consultar en la página https://www.vivaaguascalientes.com/ y en https://www.facebook.com/VivaAguascalientes.

En la presentación del evento que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes Heriberto Gallegos Serna, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del Estado; la diputada local, Jedsabel Sánchez Montes; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, y Verónica González López, directora general del Buró de Congresos y Visitantes.