Rodrigo González Competirá en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en México

El arquero aguascalentense Rodrigo González formará parte de la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026, que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en Saltillo, Coahuila; luego de ser convocado como el mejor arquero mexicano del momento en la modalidad de arco compuesto.

La Final de la Copa del Mundo reúne únicamente a los mejores exponentes del planeta. Después de un circuito internacional que se desarrolla a lo largo del año mediante distintas etapas clasificatorias, los atletas con mayor puntuación en el ranking aseguran su lugar en el evento que define a los campeones de la temporada. En esta edición, México será sede del cierre del serial internacional.

En Saltillo, competirán únicamente 32 arqueros, divididos en cuatro categorías: Arco Recurvo femenil y varonil, así como Arco Compuesto femenil y varonil. Rodrigo González será uno de los ocho mejores arqueros del mundo en arco compuesto, compartiendo escenario con la élite internacional de esta disciplina.

La presencia del representante de Aguascalientes en esta competencia confirma el alto nivel que ha alcanzado en el circuito internacional, pues durante la presente temporada ha obtenido resultados que lo colocan entre los mejores especialistas del mundo en arco compuesto.

Con esta participación, Rodrigo González buscará cerrar una destacada campaña enfrentando a los máximos referentes de la disciplina en una competencia que definirá al campeón de la Copa del Mundo 2026.