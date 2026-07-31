Gobierno de México Destina dos mil mdp a la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo en Quintana Roo: Presidenta Claudia Sheinbaum

Se Recolectará y Dará un Destino

El reforzamiento se pondrá en marcha en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual. La primera etapa tendrá una inversión de 768.7 mdp para aumentar la capacidad de recolección de mil 227 toneladas diarias actuales a mil 870 toneladas. En una segunda etapa se incrementará a 4 mil toneladas diarias.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Gobierno de México destina DOS mil millones de pesos (mdp) a la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo a través de tres acciones: más barcos sargaceros; colocación de barreras; y adquisición de equipo para la recolección sustentable en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

“El Gobierno de México está poniendo 2 mil millones de pesos para la atención integral del sargazo. ¿Qué vamos a hacer? Capturar más en el mar, para eso se están adquiriendo más barcos sargaceros; 2. Más barreras: las mejores barreras que haya en Quintana Roo y en el mundo entero se van a colocar para poder cuidar las playas; y 3. La recolección en la playa para aquel sargazo que pueda llegar a la playa”.

“¿Cómo hacerlo? Con las mejores prácticas. Ya hay normas ambientales que nos dicen cómo recolectarlo, pero ahora estamos informando a todos los hoteleros de cuáles son las mejores prácticas para levantarlo en la playa sin que se lleve la arena. Eso es en pocas palabras. ¿En dónde vamos a reforzar? Pues en las cinco zonas turísticas más importantes de Quintana Roo: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, son las 5 zonas, que abarcan alrededor de entre 40 y 50 kilómetros de playas”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Agregó que como parte de la estrategia se trabaja de manera coordinada con empresarios hoteleros, desde negocios pequeños hasta las grandes cadenas, para atender esta problemática.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó las labores realizadas por el Gobierno de Quintana Roo ante la llegada de este tipo de alga e invitó a las mexicanas y mexicanos a visitar las playas del estado que están libres de sargazo.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que la presencia del sargazo “se convirtió de un fenómeno temporal de unos cuantos meses a uno de una larga presencia y continua”.

“En este año tuvimos mucho más sargazo en la región. En el Caribe mexicano navega en un máximo de 90 mil 538 toneladas al día. Con una condición baja, el nivel es de 40 mil toneladas. Así, la presencia en este 2026 fue 27 veces más que el promedio histórico. Se estima que el 10 por ciento del volumen recala en las costas de Quintana Roo. Estamos en un año difícil, atípico”, asentó.

También, anunció que el 1 y 2 de octubre se realizará un encuentro internacional con la participación de los países caribeños afectados y otras naciones, como Japón, que podrían aportar soluciones a esta problemática.

En torno al reciclaje, especificó que se ha puesto especial atención en su circularidad. Al respecto, refirió que conjuntamente se investigan tecnologías para su industrialización. A nivel nacional, hay 198 iniciativas, de las que 11 tienen potencial de escalamiento industrial, como CarbonWave que produce biogás, bioetanol, alginato de sodio, fucoidano, biofertilizantes, entre otros y se contempla como la empresa ancla del Polo de Desarrollo de Economía Circular en Puerto Morelos.

En el país, añadió, 39 empresas que ya desarrollan productos, como biogás, bioetanol, alginato de sodio, fucoidano, biofertilizantes, maderas plásticas, laminados, biocarbono, óxido de grafeno, pinturas para recubrimiento selectivo y bioplásticos.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la estrategia actual ante el sargazo consiste en recuperar la funcionalidad turística y ambiental de las playas del caribe mediante un esquema permanente de contención y recolección en el mar, bajo dos premisas: Incrementar la capacidad de recolección y darle un destino al sargazo, con acciones de recolección en aguas abiertas, recolección en aguas someras, recolección en playas y disposición final.

Detalló que para la recolección del sargazo se implementan buques sargaceros oceánicos, barreras dinámicas, barreras costeras de contención, barreras dinámicas costeras, sargaceras costeras; y en playa grupos de recolección, empleo de sargaceras anfibias y empleo de maquinaria. Con estos esfuerzos actuales, se recolectan mil 227 toneladas diarias en la mar y 950 en playas, con dos buques sargaceros, 11 sargaceras costeras, diferentes equipos de embarcaciones menores, vehículos, personal.

Ante esto, destacó que, como parte del reforzamiento, la inversión de 2 mil mdp se divide en dos etapas: 768.7 mdp para aumentar la capacidad a mil 870 toneladas diarias con la adquisición de dos remolcadoras, seis sargaceros costeros, más barreras dinámicas y 50 kilómetros de barreras de contención costera. Mientras que en una segunda etapa se incrementará a 4 mil toneladas diarias recolectadas.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, señaló que la recolección del sargazo se realiza de manera sostenible, protegiendo a la playa de la erosión y para su disposición final se establecieron cuatro sitios de manejo integral. Además, se trabaja para su reciclaje, reutilizarlo y darle una nueva vida.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que su gobierno ha destinado 770 mdp con lo que se ha fortalecido el monitoreo satelital a través del Centro de Monitoreo del estado para vigilar 140 playas simultáneamente, además de que hay coordinación interinstitucional, con la academia y con la sociedad. Asimismo, agradeció a la Presidenta por su liderazgo para dar atención prioritaria a la recolección del sargazo.

De Grupo Vidanta, Iván Chávez, celebró los esfuerzos del Gobierno de México para atender el sargazo con ciencia y técnica, y destacó que esta estrategia hará una gran diferencia y se trata de una respuesta completa al tema, con lo que el país se convertirá en líder en el manejo del sargazo.

El presidente de The Palace Company, José Chapur Zahoul, puntualizó que el sargazo es un tema prioritario, reconoció al Gobierno de México por atender este tema como una prioridad.