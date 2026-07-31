“Muy Buena Noticia”: Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Crecimiento del PIB; 1.5% Trimestral y 2.1% Anual, de Acuerdo con el Inegi

Aumenta Producción Agrícola, Minera y de Servicios, Destaca

Estimó que en el segundo semestre de 2026 habrá un impulso mayor en el desarrollo económico gracias a la obra que genera el programa Vivienda para el Bienestar.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó como buena noticia el crecimiento del PIB, de 1.5 por ciento trimestral y 2.1 por ciento anual, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Es el último dato del INEGI. Muy buena noticia”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que se registró un aumento importante en la producción del sector primario como el agropecuario y la minería, así como en el sector terciario relacionado con los servicios.

“Tiene que ver, tanto con si hay más producción en volumen como si aumentan los precios, en particular el oro, la plata, han ido incrementándose, eso también contribuye. Pero el sector primario aumentó de manera muy muy importante, y el terciario también, que son los servicios. Estos dos son los que han movido”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal proyectó un mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de 2026, particularmente por la obra pública generada, a través del programa Vivienda para el Bienestar, ya que la construcción es uno de los grandes motores.

“La Vivienda para el Bienestar y las obras públicas van a tener un impulso mayor en el segundo semestre y eso va a ayudar mucho”, señaló.