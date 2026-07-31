Ocho de los 10 Ejecutados Fueron Convocados a Reunión con “los Señores”: Fiscal Camacho

Encuentros se Realizaron el 16, 17 y 18, Asegura

* Siete de las Víctimas Tenían Relación con el Ayuntamiento de Fresnillo

Por Redacción

Ocho de las diez víctimas de los hechos violentos del 18 de julio informaron a familiares o personas cercanes que acudirían a una reunión “con los señores”, según lo documentado en la carpeta de investigación. Las citas se realizaron los días 16, 17 y 18 de julio en Buenavista de Trujillo, Fresnillo.

Así lo reveló en conferencia de prensa el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya, quien dijo que esta circunstancia acredita contacto directo entre las víctimas y sus agresores. Entre ellas se encontraba Fidel Alvarado de la Torre, entonces director de Desarrollo Social de Fresnillo.

Siete de las personas asesinadas mantenían relación comercial, empresarial o laboral con el municipio: cinco eran empresarios con vínculos acreditados y dos servidores públicos, además de un exregidor originario de Durango.

Por ello se entrevistó al alcalde de Fresnillo y a una funcionaria, y se ha citado a dos servidores más para rendir testimonio.

Avances de la Operación Rastrillo

En la rueda de prensa también participaron el secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, para dar a conocer detalles de la investigación y operativos por el multihomicidio del 18 de julio que consternó al estado y el país.

La estrategia “Rastrillo” ha dejado 14 detenidos, un civil armado muerto y 17 cateos, 12 de ellos en casas de seguridad y puntos de venta. El despliegue incluyó tres agrupamientos –Coca, Bravo y Alpha–, apoyados por helicópteros de reconocimiento, en coordinación con Ejército Mexicano, Guardia Nacional, fiscalías y Policía Estatal.

La Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) enfrentó tres agresiones en General Francisco R. Murguía, con saldo de una persona abatida. En las acciones se aseguraron armas, droga, equipo táctico y vehículos, algunos ocultos entre árboles o abandonados en brechas. Los grupos delincuenciales se replegaron hacia la sierra de Chalchihuites, la sierra de Órganos en Sombrerete y el estado de Durango.

Detenidos Prioritarios y Pruebas Periciales

De los 14 capturados, siete son considerados de alta relevancia: tres de Durango, tres de Sinaloa y uno de Zacatecas. Tres de ellos fueron identificados en los hechos del 18 de julio.

La investigación permitió obtener dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado contra adultos y mantener bajo internamiento preventivo a un adolescente. En un vehículo usado por los hoy judicializados se localizaron rastros de sangre y huellas dactilares que, tras análisis pericial, establecieron correspondencia genética con las víctimas.

El trabajo acumula más de 105 dictámenes, intervención de 20 líneas telefónicas, análisis de sábanas de llamadas y revisión de más de 32 mil imágenes de videovigilancia.

Investigación Financiera

La indagatoria incluye un análisis con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que abarca a cinco personas morales. El bloqueo de cuentas se solicitó únicamente respecto de personas físicas para no afectar a trabajadores ajenos.

Seis vehículos de interés fueron asegurados, pertenecientes a víctimas y agresores, localizados en Fresnillo y Sain Alto. La Fiscalía General de la República judicializó a cuatro de los detenidos prioritarios por delitos federales relacionados con armas de fuego. En coordinación interinstitucional se ejecutaron seis cateos en Tabasco.