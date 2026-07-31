Pertinente que Fiscalía Llame a Declarar a Funcionarios, Pero que “no se dé un Sello Político a sus Declaraciones”

Coinciden Políticos de Diverso Cuño:

Por Gabriel Rodríguez Piña

Representantes políticos de distinto signo consideraron “pertinente” que se llame a declarar a diversos actores de la vida pública estatal, respecto de sus conocimientos sobre los hechos de violencia registrados hace poco en Zacatecas, pero pidieron que a ese tipo de declaraciones ante la Fiscalía de Justicia “no se les dé un destino político”.

De eso modo dieron su punto de vista Aldo Peláez, líder estatal de Acción Nacional (PAN); Mariano Casas, militante de Morena; Marco Vinicio Flores, diputado por Movimiento Ciudadano; Felipe Pinedo, coordinador de la CNPA y el alcalde capitalino, Miguel Varela.

En su momento, Aldo Peláez dijo que en el PAN “estamos en favor de que se esclarezcan los hechos y se hagan las investigaciones pertinentes que llevan al status de quienes cometieron esas acciones”.

Luego, aludió al alcalde fresnillense, Javier Torres Rodríguez, “quien al acercarse a la FGJZ mostró espíritu de colaboración, lo cual habla de querer se resuelvan las cosas para que las familias hallen respuesta a toda sus interrogantes sobre todo cuanto ocurre en el estado de Zacatecas”.

Además, invitó a que la ciudadanía a que se informe, “habida cuenta de que, de nuevo, ya estamos dentro de los índices más altos de inseguridad como puede observarse en carreteras y brechas, pues sin duda son muchos quiénes se preguntan por sus desaparecidos o muertos”.

Mariano Casas

En su momento, Mariano Casas, militante de Morena, quien ya no forma parte de la estructura de ese partido en el estado, dijo que “nadie puede estar por encima de la ley pues quien nada debe nada teme”.

“Creo, sin embargo, pertinente que hasta que no se hagan bien las investigaciones y las declaratorias es prematuro generar juicios, pero más allá de que no sepamos cómo están las líneas de investigación, es pertinente que los funcionarios sean llamados a declarar”.

Marco Vinicio Flores

Asimismo, Marco Vinicio Flores, diputado local refirió que la FGJZ debe hacer su trabajo mientras que los ciudadanos deben defender lo propio, pero que ante los actuales riesgos, siempre es necesario recabar informes sobre esas delicadas materias.

Lamentables Criminalizaciones: Pinedo

Felipe Pinedo, líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, pidió que no se revictimice a las personas asesinadas cuando los delitos reales son corrupción y extorsión.

“Vemos además tendencia política en llamar como testigos al alcalde de Fresnillo, porque si esa fuera la ruta, debería entonces llamarse a muchos otros donde ocurren situaciones similares”.

Pinedo dijo que “es una burla a la inteligencia que los delitos ocurridos no son los investigados sino, peor aún, justificados por la autoridad como parte de una tendencia política”.

Finalmente, el alcalde capitalino Miguel Varela pidió en la misma medida, “no dar un sesgo político al caso”.