Zacatecas ha Perdido Patrimonio, Deja ir a Generaciones de Creadores y al Parecer a Nadie le Importa: Vicente Rodríguez

“Supongo que lo que Viene es una Marcha Fúnebre Para Todos”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Vicente Rodríguez, exdirector de la red de festivales del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), reveló la multiplicidad de afectaciones que ese delicado aspecto social ha sufrido a manos de diversos funcionarios estatales durante los últimos años y advirtió de severas pérdidas como la del patrimonio, la cuantiosa fuga de talentos y acusó que “ni siquiera existe un proyecto que permita frenar la rampante ola de violencia entre menores de edad”.

Rodríguez indicó que, en el caso del último Festival Internacional del Folclor (FIF), “existe una evidente disminución en la calidad de sus contenidos artísticos a causa de que priva en él el desinterés por tratar de mantenerlo como una festividad de alto nivel como solía ser con anterioridad”.

Refirió que lo anterior obedece a las circunstancias en las que se halla la atención a la cultura misma en Zacatecas, porque “uno de los grandes problemas de ese festival es el escaso presupuesto (4.8 millones de pesos en 2026), a causa de que los recursos que deberían destinársele se los gastaron ya antes en el Festival Cultural de meses pasados.

“Dentro de esa última celebración, cometieron muchos errores y excesos porque se realizaron gastos extraordinarios bajo un grave problema administrativo que terminó por afectar a la serie sucesiva de los posteriores festivales, incluido el actual del Folclor”.

Con anterioridad, al FIF solían venir alrededor de 25 naciones mientras que en su mejor época se recibía incluso a 30 de ellas y, en el caso de los grupos zacatecanos, estos fungen como rellenos “pues ahora se les usa para cubrir espacios a causa de que se les paga muy poco, se les utiliza”.

El Problema Cultural

Vicente Rodríguez refirió que la cultura comenzó a decaer a partir del sexenio de Miguel Alonso Reyes (2010-2016), cuando dio inicio el desvío de proyectos del que adolece actualmente el IZC en sus objetivos, mientras que, con Alejandro Tello (2016-2021), la cultura perdió 50 por ciento de presupuesto institucional.

“Tello habría recibido al IZC con 190 millones de pesos anuales, pero lo entregó con 95 mdp al final de su sexenio; David lo toma con 98 millones de pesos y ahora hay alrededor de 150 mdp”.

Además, precisó que “el Zacatecano de Cultura gasta una tercera parte de ese recurso en pago de nómina, pero ignoro la aplicación de los demás fondos”.

Asimismo, añadió que “tal y como se puede apreciar, el IZC ha demostrado escaso interés en la comunidad artística y cultural del estado incluso desde muchos años atrás por lo que hemos perdido una generación de jóvenes creadores, a quienes no se les ha ofrecido absolutamente nada para poder desarrollarse”.

“A lo más que en ese aspecto pueden aspirar es a las convocatorias con apoyos federales y lo único que hace Zacatecas es organizar festivales, pero con resultados a partir de la mala organización, fuga de recursos y sin estrategia ni planeación”.

A partir de lo anterior, señaló que “bajo esas condiciones, resulta complicado impulsar al turismo o que vengan visitantes a generar dinámicas de crecimiento económico, habida cuenta de que uno de los ejes del desarrollo es el turismo y si la cultura no está bien estructurada, no va a haber impulso en la materia”.

Mal Asesorado

Vicente Rodríguez refirió que otro de los problemas de los directivos recientes del IZC es que ninguno de ellos ha sabido asesorar el gobernador para generar actividades que apoyen el trabajo en ese aspecto.

“Se quedan de brazos cruzados en espera de las órdenes que les van a dar o lo que se les ocurra, pero nada más por lo que –insistió–, “ya hay una muy gran fuga de talentos, la que incluso impactó a la escuela de música, debido a que esta ha perdido su registro como institución oficial porque ya no se encuentra registrada dentro de la Secretaría de Educación Pública”, reiteró.

“Los egresados no pueden aspirar a tener un documento oficial luego de muchos años de estudio, que van de siete a 10”.

En otro aspecto, dijo que la infraestructura no se les facilita a los creadores cuando ese tipo de espacios fueron diseñados para que los creadores generen y muestren en ellos todo tipo de productos artísticos que se puedan compartir y comercializar.

“En este momento, la función de los museos es rentarse como espacios para fiestas particulares, además de que a ellos ya no se estimulan las visitas, no tienen actividades adicionales interactivas e incluso han perdido acervo como en el caso de las obras del museo Rafael Coronel”.

A partir de otro lamentable hecho, refirió que, en el caso del museo Pedro Coronel, “Miguel Alonso en tiempos de Gustavo Salinas Íñiguez, mandó restaurar algunas de las piezas, pero al hacerlo, les quitaron valor ya que algunas de ellas fueron incluso rebarnizadas y repintadas en lo que se refiere a aquellas del periodo cultural helénico”.

Otras Afectaciones al Descubierto

Rodríguez asumió que “Zacatecas ha perdido patrimonio, deja ir a generaciones de creadores y eso, al parecer, a nadie le importa.

“Supongo que lo que viene es una Marcha Fúnebre para todos, para la original Banda Sinfónica del estado, que nada tiene que ver con lo que ahora están haciendo, a lo que debe sumarse la inactividad de los museos y creo que 2027 sería peor a este año, pues si así está la capital, imagínate cómo andarán los municipios en un momento de profunda pérdida de confianza ciudadana en todos los aspectos de la vida social y ciudadana.

El IZC realizaba con anterioridad de dos a tres reuniones anuales con los directores municipales de cultura, pero ahora desaparecieron al no haber coordinación, estrategia ni impulso al respecto.

“El gran problema es que la cultura era la herramienta dirigida a los municipios en sus comunidades y barrios marginados para evitar lo que está pasando ahora, porque en este momento no hay un solo proyecto creativo y cultural dirigido a los niños que no pasen de ser pequeños tallercitos; eso es muy lamentable en un instante en que muchos y muchas menores tenderían a convertirse en potenciales delincuentes”.