Foto: Rocío Castro Alvarado / “IZC ha Realizado un Esfuerzo muy Grande” Esperamos Mejorar el Presupuesto Para Cultura el año Próximo: Diputado Novella

Por Gabriel Rodríguez Piña

Óscar Novella, legislador local por Morena y presidente de la Comisión de Cultura en la LXV (65) Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, manifestó su desconocimiento sobre el presupuesto que se habría entregado al Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) en el año 2026.

Justo cuando un día antes, Vicente Rodríguez, extitular de la red estatal de festivales del IZC expuso el drama que vive la cultura en Zacatecas, Novella manifestó su ignorancia al respecto.

“Tengo que revisar el dato de cuánto se asignó para el ejercicio 2026, pero lo cierto es que, por otro lado, algunos festivales han adquirido una mayor calidad y capacidad de convocatoria, como en el caso del Teatro Callejero”.

Sobre este último, dijo que “las compañías que vienen a Zacatecas” (todas las cuales por cierto llegan antes a Guanajuato para el Festival Internacional Cervantino), “son de categoría internacional por lo que, además de que este año tuvimos en el festival de Primavera artistas de talla internacional que se vincularon con los locales, el evento fue un éxito”.

A lo anterior, añadió que esa vinculación es muy importante pues “muchos de los invitados permitieron ampliar el abanico de oportunidades para todos los gustos”.

Reconoció que de manera “certera, no hay presupuesto que permita ajustar todo el abanico de ofertas que en materia cultural tiene el estado, pero sin duda que el IZC ha realizado un esfuerzo muy grande a partir de una distribución natural de los recursos”.

También admitió que en el caso de los festivales se puede mejor mucho, pero en tanto se ha realizado un muy importante ejercicio de asignación presupuestal aun cuando se requieren mayores gestiones al respecto.

Sobre el presupuesto 2026 del IZC, indicó que ese fondo fue mayor al año anterior y que esperan mejorarlo hacia 2027.

Cabe destacar que el presupuesto asignado al IZC para este año fue de aproximadamente 150 millones de pesos anuales y que se dio una partida preliminar de 49 millones de pesos destinada específicamente para la realización de la edición 40 del Festival Cultural Zacatecas 2026.