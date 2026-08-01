La Informativa Parece la Arrianera, Nada más Dejan Entrar a los Amigos: José Narro

“Se Trata de ser Abiertos y Escuchar al Pueblo”, Asevera

Por Gabriel Rodríguez Piña

El diputado con licencia, , llamó a defender la propuesta de Morena para proteger el derecho a las audiencias y criticó la Informativa de Zacatecas, de la que dijo “no es funcional porque a ella asisten solamente amigos” y la llamó La Arrianera.

“Hay gobiernos que pagan a los medios para que no publiquen la nota roja, creo que eso está mal, pero si se logra que los medios informen vas a evitar la manipulación.

“Aquí en Zacatecas, el mandatario estatal, todos los lunes en su Informativa entre 11 y 12 del día hace su Mañanera que me parece la Arrianera, pero creo que ahí muchas veces nada más dejan entrar a los amigos, a los periodistas amigos e informan parcialmente, únicamente conforme a la autoridad le conviene, cuando se trata de ser abiertos y escuchar al pueblo”.

Más adelante precisó que esa nueva norma a nivel nacional se debe a que detrás de todo ello hay intentos de la derecha norteamericana “para doblegar a Morena, pero lo que han logrado no es sino hacer que 80 por ciento de la población apoye a la presidenta”.

Indicó que a partir de la consulta para instrumentar ese recurso, “lo correcto es que ya no se usen los medios como mentira y manipulación; Morena es una fuerza que siempre ha luchado por las libertades y los derechos de la gente, lo mismo que en el caso de los medios de comunicación profesionales que se dedican a emitir noticias”.

Precisó que en este momento lo que su partido pretende es, además, “reconocer el derecho de las audiencias para no realizar aseveraciones de hechos que no son ciertos y escondiéndote en el derecho a tu libertad de expresión”.

A pregunta sobre si ese problema no se genera, al menos en Zacatecas, por la carencia de información oficial verídica, Narro Céspedes añadió que “ciertamente hay una obligación de que la autoridad informe de lo que se está haciendo, pero el hecho de que no te informe, no te da derecho a ti a inventar mentiras, a calumniar y a difamar, engañar y mentir abiertamente.

“Creo que hay que exigirle a la autoridad informe de las tareas que se están haciendo para los problemas que se tienen, como el de la inseguridad”.