Paisanos de Estados a Unidos Vienen a Zacatecas “a Recordar sus Raíces”: Sezami

Asisten a Inauguraciones de los Programas 2X1, Destaca

Por Gabriel Rodríguez Piña

Durante la realización de la 29 edición del Festival Internacional del Folclor (FIF), tuvo lugar una reunión de comunidades de zacatecanos residentes en Estados con gobierno del estado.

Al respecto, Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), dijo que muchos de ellos vuelven durante el verano para recordar sus raíces.

Reyes Millán indicó que “Zacatecas los recibe para transmitirles parte de la riqueza de la entidad, en el caso de las reinas de las distintas comunidades de zacatecanos en Estados Unidos que también estuvieron de visita aquí”.

Como parte de dichas visitas, se les ha convocó a asistir a todos ellos a las inauguraciones de los programas 2X1, “donde estuvieron en contacto con el emprendimiento de obras que se realizan con los fondos que los migrantes envían a sus lugares de origen desde allá”.

El funcionario indicó que los visitantes manifestaron su solidaridad y alegría mediante ese tipo de desarrollos a los que en muchos de los casos desean seguir favoreciendo mediante el envío de recursos.

“De manera reciente estuvimos en el espacio de El Bordo, en los alrededores de una zona religiosa donde los jóvenes que ahí viven podrán gozar de distintos tipos de actividades, además de que la intención es justamente que conozcan lo que Zacatecas les ofrece a su regreso”.

En palabras del titular de la Sezami, los invitados manifestaron su gusto por estar presentes en la 29 edición del FIF, además de entrar en contacto con otras manifestaciones culturales y artísticas.

También estuvieron en el museo de la Toma de Zacatecas, visitaron el municipio e Valparaíso y realizaron recorridos por diferentes puntos de la entidad zacatecana, añadió.

“Su regreso nos apoya a que se hable de toda la oferta cultural que hay en Zacatecas”.

Los zacatecanos vinieron de lugares como Texas, Chicago y Oklahoma, procedentes de diversas federaciones que se dieron el gusto de volver a su tierra de origen, reiteró.

“Agradecemos a nuestros paisanos que realicen ese tipo de labores porque nos permite llevar ese tipo de riqueza cultural a Estados Unidos, además de darle continuidad a los trabajos que se han desarrollado aquí”, concluyó el funcionario.