“Sectarismos y Dogmatismos, Vicios y Creencias de la Izquierda Tradicional, Dificultan Cambios Sociales”

Si Perdemos la Autoridad Moral, Perdemos la Autoridad Política: Carlos Murillo

Por Gabriel Rodríguez Piña

Carlos Murillo, secretario técnico del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) indicó que “en los actuales momentos de crisis, urge concientizar politizando al conjunto de la sociedad zacatecana ante los graves problemas que padecemos”.

Sin embargo, añadió que “en vastos sectores de la izquierda tradicional en Zacatecas, prevalecen sectarismos, dogmatismos, vicios y creencias que dificultan la comprensión de los cambios sociales.

“En muchos de los casos hemos dejado espacios abiertos a las nuevas derechas y a los grupos reaccionarios, que es una responsabilidad que dejamos pasar de lado y que nos trajo regresiones autoritarias y la pérdida de conquistas que creíamos haber logrado”.

Ante ello, dijo que la actual situación de caos “debe hacernos reflexionar en que debemos actuar de manera ética porque si perdemos la autoridad moral, perdemos la autoridad política”.

Criticó a Morena

Al hablar sobre Morena como partido dominante dijo que, ante todo, los programas sociales deben mantenerse, pero “también hace falta inversión nacional para la producción porque de otra manera los recursos nacionales se van a agotar y deberíamos preguntarnos de dónde vamos a obtener esos fondos para seguir manteniendo los programas”.

Murillo añadió que en Zacatecas, las anteriores generaciones fueron incapaces de impulsar el pensamiento crítico en muchas instituciones para desarrollar mentalidades capaces de informar y transformar a la sociedad.

“Hay una deuda de esas instituciones que debieron desarrollar una educación no solamente institucional sino capaz de analizar los problemas locales por lo que esa deuda frente al pensamiento crítico prevalece”.

Al precisar que dicha responsabilidad no cumplida, “no solamente fue hecha de lado por los partidos políticos que se autodenominan de izquierda, sino que además lo dejaron de hacer todas las otras organizaciones sociales y los que a sí mismos se llaman progresistas”.

Una de sus encomiendas era la de impulsar el pensamiento crítico a partir de todas las organizaciones que conforman la izquierda: “Ese debe y debió de ser nuestro compromiso mínimo porque si no analizamos de manera correcta tal responsabilidad, será difícil transformarla de modo que urge conocer el mundo y transformarlo, como lo dijo Feuerbach”.

Finalmente, ante el desequilibrio hacendario nacional, indicó que los más ricos tienen que pagar más y que “no basta con tener asistencialismo si antes no hay productividad, por lo que se requiere un nuevo campo nacional para poder impulsar el desarrollo agrario y nacional”.

“Pero antes de todo ello se requiere librar guerras en las mentalidades de las personas para generar conciencia social crítica y participativa”, advirtió.