Tres Heridos en Choque Carretero

Aquí Calera

Por Margarito Juárez González

Calera de Víctor Rosales, Zac.– Ayer por la mañana se registró un choque lateral-frontal entre dos vehículos, con saldo de tres personas heridas.

El percance ocurrió en la carretera estatal que conduce de Calera de Víctor Rosales al municipio de Enrique Estrada, a la altura del kilómetro 02+500.

Alrededor de las 11:00 horas testigos reportaron lo sucedido al Sistema de Emergencia 911, arribando en primera instancia elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quien confirmaron el encontronazo entre dos automóviles.

De inmediato ayudaron a las tres víctimas, que posteriormente fueron atendidas por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, así como de la Red de Emergencia de Zacatecas (Remeza), y trasladados en ambulancias al hospital comunitario.

Posteriormente llegaron efectivos de la Dirección de Seguridad Vial, quienes abanderaron la zona con apoyo de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Municipal, Metropol y Guardia Nacional (GN), evitando otro percance en el tramo carretero.

El peritaje realizado por agentes de Vialidad determinó que el exceso de velocidad y la falta de precaución de ambos conductores fueron las causas del accidente.

Finalmente, se solicitó el servicio de dos grúas para retirar los vehículos y trasladarlos a un corralón privado, quedando a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). La circulación fue restablecida en su totalidad.