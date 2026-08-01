C5i de Aguascalientes Reafirma su Liderazgo Como el Mejor Centro de Emergencias del País

En el TechDay2026

El C5i de Aguascalientes es hoy un referente para otras entidades por la atención oportuna a la ciudadanía y su apuesta por la innovación. El TechDay 2026 reunió en Aguascalientes a especialistas nacionales e internacionales para fortalecer la innovación tecnológica aplicada a la seguridad pública.

El Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Aguascalientes reafirmó su posición como el mejor Centro de Emergencias del país durante la realización del TechDay 2026, donde fue reconocido por Airbus Public Safety and Security México por su liderazgo en la implementación de tecnología e innovación aplicada a la seguridad pública y la atención de emergencias.

Este encuentro reunió a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de instituciones de seguridad para intercambiar conocimientos y conocer las tendencias más avanzadas en la materia.

La titular del C5i, Michelle Olmos Álvarez, señaló que este reconocimiento es resultado de la capacidad operativa, la infraestructura tecnológica de vanguardia y los modelos innovadores de coordinación institucional que distinguen al C5i de Aguascalientes, posicionándose como un referente nacional en materia de atención de emergencias.

“Bajo el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez y con el respaldo del Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes, el estado ha consolidado un sistema de seguridad sustentado en la inteligencia, la tecnología y la coordinación entre instituciones, lo que ha permitido mantener a Aguascalientes entre las entidades más seguras del país”, destacó.

Olmos Álvarez subrayó que el C5i se ha consolidado como el eje estratégico de respuesta ante emergencias, donde el análisis de información en tiempo real, las herramientas tecnológicas especializadas y la coordinación entre instituciones fortalecen la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Añadió que el Servicio de Emergencias 911 es uno de los pilares fundamentales de este modelo, al representar el vínculo directo con la ciudadanía y la primera línea de atención para quienes enfrentan una situación de riesgo.

“Cada llamada atendida es una oportunidad para proteger una vida y brindar apoyo a quien más lo necesita”, expresó.

Finalmente, destacó que este reconocimiento fortalece el compromiso del Gobierno del Estado de incorporar innovación y tecnología de vanguardia para brindar una atención cada vez más eficiente a la ciudadanía y seguir garantizando la seguridad de las familias de Aguascalientes.

En el evento inaugural del TechDay 2026, estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal; la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; el diputado local Rodrigo Cervantes Medina; Julie Riquier, directora de Ventas y Desarrollo de Negocios de Airbus Public Safety and Security México; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; José Juan Sánchez Barba, coordinador del Gabinete estatal; así como representantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, entre otras autoridades.