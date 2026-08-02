Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos Para las y los Estudiantes que no Ingresen a la UNAM

De Manera Gratuita

Santo Domingo Tonalá, Oaxaca.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para recibir a todas y todos los alumnos que no logren ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con ello garantizar el derecho a la educación de los jóvenes.

“Aprovecho también para decir, porque hubo, no sé si supieron, un examen en la Universidad Nacional que tuvo muchos problemas, ya ayer anunció el rector cómo los van a solucionar, pero yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad.

“Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita”, anunció durante la supervisión de la reconstrucción de caminos del Plan General Lázaro Cárdenas en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca.

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para que trabaje en conjunto con la directora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera Márquez y con autoridades de otras universidades, para ponerse de acuerdo y dar espacio a las y los alumnos que no ingresen a la UNAM con el objetivo de que continúen con sus estudios.