Doble Plata Para Carlos Monsiváis: Alcanza su Segunda Medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Carlos Monsiváis volvió a demostrar por qué es uno de los máximos exponentes del patinaje de velocidad en México. El atleta aguascalentense conquistó su segunda medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al subir nuevamente al podio tras una emocionante final en la prueba de 500 metros más distancia sprint.

Con un tiempo de 42.185 segundos, Monsiváis se quedó con el segundo lugar en una competencia que se definió por un margen mínimo de 67 milésimas de segundo, confirmando el alto nivel competitivo del representante mexicano y su capacidad para disputar cada centésima hasta el último instante.

Esta presea se suma a la plata obtenida previamente en los 100 metros sprint, con lo que el aguascalentense firma una actuación sobresaliente en la justa regional y se consolida como una de las grandes figuras de la Selección Mexicana de patinaje de velocidad.

Detrás de este nuevo logro hay años de disciplina, preparación y constancia, valores que hoy se traducen en resultados históricos para el deporte de Aguascalientes y que siguen colocando el nombre de México entre los protagonistas del patinaje continental.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes felicita a Carlos Monsiváis por este destacado desempeño internacional, que representa un motivo de orgullo para el estado y un ejemplo de inspiración para las nuevas generaciones de atletas.