Si Tienes 60 Años o más, el DIF Estatal Ofrece Consultas Especializadas a Bajo Costo

En la Dirección de Servicios Médicos

Se atienden enfermedades como diabetes, hipertensión, deterioro cognitivo y alzhéimer. Para más informes, comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensión 6590.

El DIF Estatal ofrece consultas médicas especializadas para personas adultas mayores a bajo costo, a través de su servicio de geriatría, con el propósito de brindar atención integral que favorezca un envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida.

Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, informó que la consulta de geriatría se enfoca fundamentalmente en la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más comunes en las personas mayores de 60 años, como diabetes, hipertensión, deterioro cognitivo y alzhéimer, entre otros padecimientos.

“Nuestros adultos mayores son el corazón de muchas familias y merecen todo nuestro respeto, cuidado y reconocimiento; por eso, en el DIF Estatal impulsamos servicios que les ayuden a cuidar su salud y a vivir esta etapa con la atención y el acompañamiento que necesitan”, señaló la presidenta del DIF Estatal.

Para acceder al servicio, las y los interesados deben acudir a la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, donde recibirán una valoración por un médico general. Posteriormente, se les realizará un estudio socioeconómico y, de acuerdo con su diagnóstico, serán canalizados con la especialista en geriatría.

Las consultas se ofrecen de lunes a miércoles, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en la Dirección de Servicios Médicos, ubicada en la avenida Mahatma Gandhi s/n, esquina con República de Paraguay, fraccionamiento Agricultura. Para más informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensión 6590.