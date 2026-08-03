“Aquí fue Encontrado un Hermanito Nuestro, Martirizado por la Violencia, Descanse en paz” Texto y Fotos: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

El Hallazgo de las Escarabajo en Sierra de Cardos

Jerez, Zac.- Después de reportes anónimos de posibles restos óseos, el colectivo de Búsqueda Forense Las Escarabajo realizó una prospección en campo en un predio cercano a la comunidad conocida como “El Roble”, en plena sierra de Cardos.

Después de ubicar la zona, caminaron alrededor de 500 metros a la redonda hasta dar con algunos huesos expuestos sobre la vegetación abundante, cerca de un arroyo, junto con partes de tenis y una playera desgarrada; luego de mantener la revisión por la misma zona, fue localizada una fosa clandestina a unos cuantos metros.

Los restos se podían observar claramente ya que la fauna carroñera se había hecho presente, a pesar de las grandes piedras que se encontraban encima del cuerpo.

Después de confirmar el hallazgo las mujeres buscadoras avisaron a Fiscalía de Desaparición de la FGJE para que pudieran llegar a la zona, recuperar la osamenta y realizar las primeras investigaciones.

Por la distancia y condiciones del lugar las autoridades tardaron en llegar al sitio, mientras eso ocurría, las mujeres comenzaron a procesar la escena, juntando los huesos dispersos.

Por su experiencia y aprendizaje, pudieron asumir que los restos eran de hombre y que aproximadamente tenía poco más de un año de muerte.

En semanas anteriores las buscadoras han localizado restos óseos de más de cinco personas en la misma zona, región que en años anteriores fue lugar de enfrentamientos, desapariciones y comunidades desplazadas por la violencia.

Después del trabajo de peritos, recoger los restos y antes de abandonar el lugar la zona, el colectivo pone una cruz en la fosa o lugar del hallazgo con la frase “Aquí fue encontrado un hermanito nuestro, martirizado por la violencia. Descanse en paz”, como símbolo de trabajo, amor y espiritualidad de su búsqueda.