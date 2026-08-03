Demanda Narro Piso Parejo a Partido Verde y del Trabajo

Sus Aspirantes Mantienen Anuncios por Todos Lados, Acusa

Por Gabriel Rodríguez Piña

El diputado federal con licencia por Morena, José Narro Céspedes, dijo que luego de la reunión sostenida el pasado sábado con autoridades federales de Morena, de cara la elección por encuesta para que de ahí salga el candidato al gobierno de Zacatecas frente a la elección de 2027, “nosotros pedimos piso parejo dentro de la misma”.

Sobre lo anterior, citó el caso de los partidos aliados, PT y Verde, que aunque no están obligados a seguir los criterios interiores de Morena, “sí están obligados a mantener los criterios democráticos y de piso parejo entre todos en lo que se refiere a la equidad electoral y la objetividad en el proceso”.

Indicó que esto último tiene que ver con la instalación de espectaculares colocados en los alrededores por Morena, pero que luego los retiraron mientras que “son PT y Verde quienes los mantienen por todos lados, incluido transporte público, además de que estarían obligados a pedir licencia para sus candidatos, lo cual ya es diferente a nosotros mismos”.

Aludió a los excesos que se pueden plantear en la materia como en el caso de Zacatecas: “Hablamos de que gobernantes y funcionarios públicos no deben usar sus cargos para realizar promociones políticas de candidatos, para evitar las viejas prácticas del dedazo, la imposición e imponer a un candidato dentro del proceso”.

Aludió al nepotismo, al decir que el caso de Saúl Monreal también se da entre algunos otros aspirantes a las candidaturas, sin dar nombres, pero que por ética política, “habría que buscar que todos nos sujetáramos a las normas”.

En ese momento, subrayó que Morena debe garantizar que el proceso se conduzca con imparcialidad, transparencia y piso parejo para todas y todos los aspirantes, incluida la aplicación uniforme de los criterios relacionados con el nepotismo y la ética política, evitando cualquier trato diferenciado.

Narro refirió que uno de los temas importantes es el de la encuesta, debido a que no se les ha informado de manera precisa cuándo es que se daría a conocer el resultado de la misma con la finalidad de que haya discreción y confiabilidad en el proceso.

“Los participantes queremos tener información respecto de si los resultados se van a emitir en agosto, pero sobre todo si se hará vía telefónica o casa por casa, además del formato y metodología”, precisó.

Cabe destacar que en dicha junta estuvieron presentes los aspirantes Zaira Villagrana Escareño, los diputados federales con licencia Julia Olguín Serna, Ulises Mejía Haro y José Narro Céspedes, además de la senadora con licencia Verónica Díaz Robles, a quienes se informó que será a partir de una primera encuesta telefónica como se realizará un análisis para quedarse con cuatro prospectos de Morena.

Por parte de la dirigente nacional de Morena estuvieron Ariadna Montiel Reyes; la presidenta del Comité Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora; el coordinador de la Circunscripción, Alejandro Peña, así como el delegado en Zacatecas, Edín Estrada.

Trascendió que la elección será entre tres hombres y tres mujeres quienes participan por parte de ese instituto, además de los aspirantes del Verde y el PT.

Finalmente, Narro Céspedes afirmó que continuará trabajando cerca del pueblo, confiando en que la decisión final recaerá en un proceso transparente y democrático, que privilegie la voluntad de la ciudadanía y la unidad de Morena.