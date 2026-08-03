El Festival del Folclor Atrajo Visitantes, Pero no se Tradujo en Mayores Ventas en Restaurantes

La Gente Está Asustada y por eso no Vienen: Ana Cecilia Tapia

Por Miguel Alvarado Valle

Aunque en el marco del 29 Festival Zacatecas del Folclor Internacional se observó una mayor presencia de visitantes en el Centro Histórico, la afluencia de comensales en los restaurantes mostró un comportamiento variable, pues mientras algunos establecimientos registraron alta ocupación durante el fin de semana, otros mantuvieron una asistencia moderada y reportaron ventas por debajo de lo esperado.

Durante un recorrido realizado por Página 24 Zacatecas en diversos negocios del primer cuadro de la ciudad, se constató que mientras restaurantes como Acrópolis registraban una importante ocupación durante las horas de mayor actividad, otros establecimientos permanecían con pocos clientes, pese al constante tránsito de visitantes por las principales calles del Centro Histórico.

La propietaria de un negocio dedicado a la venta de comida y bebidas señaló que, si bien durante la semana del festival fue evidente una mayor presencia de turistas en la ciudad, ello no se tradujo en un incremento significativo en sus ventas.

Explicó que el movimiento fue mayor en comparación con semanas anteriores; sin embargo, el consumo se mantuvo dentro de los niveles habituales para esta temporada.

En el mismo sentido, Ana Cecilia Tapia González, propietaria del Café La Pilarica, afirmó que la actividad comercial continúa siendo baja, ya que, a su perspectiva, actualmente venden apenas el 40 por ciento de lo que habitualmente comercializan.

Señaló que los principales clientes que reciben son trabajadores del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), debido a que les cambian vales de consumo, mientras que el turismo sigue siendo escaso.

Además, consideró que la percepción de inseguridad ha influido en la llegada de visitantes: “La gente está asustada y por eso no vienen”, expresó.

Señalo que esperan la conclusión del periodo vacacional para que aumente la presencia de personas en el Centro Histórico y mejore la actividad económica de los comercios.

Finalmente, la mayoría de los establecimientos consultados coincidieron en que, aunque el festival generó una mayor afluencia de personas en el Centro Histórico, el beneficio económico no fue uniforme y las ventas continúan por debajo de las expectativas para varios negocios del sector.