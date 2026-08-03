Gobierno Estatal Debe Sacar las Manos del Issstezac: Mejía Haro

Propone la Ampliación de la Base de Derechohabientes

Por Gabriel Rodríguez Piña

Durante su reaparición social ante medios locales, Ulises Mejía Haro, uno de los cinco candidatos por su partido político (Morena) como candidato para la Defensa de la Cuarta Transformación por Zacatecas, pidió a gobierno estatal que saque las manos del Issstezac y luego se dijo convencido: “lo digo con respeto, pero creo que la gente ya (me) eligió”.

En lo que se refiere a los fondos de pensión de los trabajadores estatales indicó que “no es vendiendo el patrimonio del Issstezac como habremos de resolver sus problemas o deshaciéndonos de sus propiedades como lograremos resolver todos sus problemas”, indicó par de veces.

En ese sentido, precisó que, en todo caso, los conflictos de esa instancia se solucionarán mediante la ampliación de la base de derechohabientes en activo para generar más ingresos al instituto mediante mil formas.

Al detallar sobre sus propuestas, dijo que “estas podían ir desde generar concesiones, pero no su venta, para que alguien que en verdad sea hotelero los pueda administrar a partir de generación de recursos al mismo tiempo que en farmacias y funerarias.

“Para ello es necesario que el estado saque las manos y que lo administren quienes lo sepan administrar, como en el caso de generar un Issstezac migrante para ampliar la base de derechohabientes en activo y no cargarle más a los actuales”.

Durante el evento, Mejía Haro estuvo acompañado al mediodía de este domingo por fundadores del instituto político morenista, ante quienes se refirió como “referentes históricos de la izquierda zacatecana y militantes con amplia trayectoria en la construcción del movimiento”.

Luego de su alocución fue cuando dijo: “Lo digo con respeto pero la gente ya (me) eligió”.

Gilberto del Real, expresidente del consejo estatal de Morena, fue quien realizó una amplia exposición de lo que él mismo llamó la trayectoria de la izquierda en el estado y luego condenó las acechanzas a las que está sometido el país mediante los embates de la derecha y la extrema derecha norteamericana.

Asimismo, Mejía Haro destacó que durante los gobiernos de Morena “los pagos de impuestos han permitido que se apliquen todo tipo de programas sociales en favor de ciudadanos de todas las edades.

“Los gobiernos anteriores tuvieron la oportunidad de hacerlo con nuestros pagos de impuestos y no lo hicieron; todo lo contrario, los gobiernos neoliberales se enfocaron mucho en la condonación de impuestos”.

Al respecto, explicó además que, en este momento, los programas sociales morenistas tienen prácticamente protegidas a todas las capas de la ciudadanía y precisó que “ahora, esos grandes empresarios gritan molestos por todos lados porque ya pagan y no evaden esos impuestos.

“Ahora ya separamos al poder político del poder económico por lo que es un orgullo que todos los adultos mayores, las mujeres mayores de 60 años tengan ya una pensión, lo mismo que en el caso de los jóvenes, y hasta los menores de preescolar, pero la obra no ha terminado por lo que debemos continuar el camino de la 4T en Zacatecas”.

“La solución no está en los partidos que originaron ese tipo de problemas sino apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum”.