Invitan a Disfrutar de las Últimas Presentaciones de la Temporada del Foro Permanente de Narración Oral

Promueve la Cultura de la paz, la no Violencia, el Respeto y la Inclusión

Por Miguel Alvarado Valle

La coordinadora del Foro Permanente de Narración Oral, Paola Rincón, informó que la temporada 2026 del proyecto concluirá el próximo 30 de agosto, tras siete meses de funciones dominicales gratuitas en el patio del Museo Zacatecano, por lo que invitó a las familias zacatecanas a aprovechar las últimas presentaciones del año que se realizarán cada domingo a la 1 de la tarde.

Destacó que, a lo largo de sus años de trayectoria, el foro ha contribuido al desarrollo artístico y lector de niñas, niños y adolescentes, al fomentar valores como la paz, la no violencia y la inclusión mediante la narración oral.

Explicó que el Foro Permanente de Narración Oral nació hace 11 años con presentaciones en una de las jardineras del parque General Enrique Estrada, donde durante una temporada de seis meses ofrecía presentaciones todos los domingos.

Posteriormente, el proyecto se trasladó al Museo Francisco Goitia, donde permaneció dos temporadas, hasta que después de la pandemia se optó por buscar nuevos espacios para acercar esta actividad al público.

Desde hace tres años, indicó, el foro tiene como sede el Museo Zacatecano, recinto que ha permitido consolidar una programación constante.

Precisó que la temporada 2026 ha sido una de las más extensas del proyecto, al mantenerse durante siete meses de manera ininterrumpida gracias al apoyo del programa Estímulos a la Creación 2024-2025, anteriormente conocido como FONCA.

Rincón destacó que el proyecto ha dejado huella en quienes asistieron desde pequeños, ya que algunas de las familias que acudieron a las primeras funciones ahora regresan con jóvenes que crecieron escuchando cuentos y que incluso reconocen que esa experiencia influyó en su desarrollo personal y en la elección de su carrera profesional.

Añadió que también han observado un mayor interés de estos asistentes por disciplinas como el teatro, la música, la danza y la lectura.

Respecto al contenido de las presentaciones, señaló que cada narrador imprime un estilo propio y aborda temáticas diversas, aunque existe un compromiso común de promover la cultura de la paz, la no violencia, el respeto y la inclusión, evitando cualquier forma de discriminación.

Explicó que el objetivo es transmitir estos mensajes mediante historias y lenguajes cercanos para las infancias, privilegiando además espacios seguros para las familias.

Finalmente, invitó a la población a asistir a las presentaciones restantes de la temporada, las cuales continuarán todos los domingos de agosto a la 1 de la tarde en el patio del Museo Zacatecano.