Pese a Repunte de Ocupación, Percepción de Inseguridad Sigue Afectado Llegada de Turistas

Vacaciones y Festival de Folclor Ayudaron, Pero…

Por Miguel Alvarado Valle

La ocupación hotelera en el Centro Histórico de Zacatecas registró un repunte durante el 29 Festival Zacatecas del Folclor Internacional “Gustavo Vaquera Contreras”, aunque el sector considera que el potencial de crecimiento sigue limitado por la percepción de inseguridad.

Laura del Carmen Gil Tiburcio, contralora del Hotel Emporio Zacatecas, informó que el inmueble cerró la semana con una ocupación de entre 70 y 80 por ciento, superior a la del año pasado, impulsada por la ubicación del hotel frente a Plaza de Armas, la llegada de artistas del festival, cuentas comerciales y eventos sociales.

La contralora explicó que el Festival del Folclor representó una de las mejores semanas para el hotel durante el actual periodo vacacional.

Sin embargo, señaló que las cancelaciones de grupos turísticos, derivadas de los recientes hechos de violencia registrados en la entidad, se impidieron alcanzar niveles de ocupación cercanos al 100 por ciento.

Asimismo señaló que la estrategia de hospedar a artistas durante eventos culturales, como ocurrió anteriormente en el Festival Cultural Zacatecas, ha favorecido la llegada de visitantes y fortalecido la actividad turística.

Agregó que entre los huéspedes predominan los paisanos provenientes de Estados Unidos que visitan a sus familias, así como asistentes a eventos familiares realizados en el propio hotel.

No obstante, reconoció que la inseguridad continúa siendo el principal factor que afecta al sector, ya que la difusión de los recientes acontecimientos delictivos repercute directamente en la percepción de los visitantes y limita el crecimiento de la ocupación hotelera durante temporadas de alta demanda.

Por su parte, Fabiola Romo, propietaria de un hotel ubicado en el Centro Histórico, coincidió en que el Festival del Folclor generó un mayor movimiento de visitantes, aunque precisó que la ocupación en su establecimiento se mantiene alrededor del 60 por ciento.

Señaló que la afluencia ha sido superior a la de semanas anteriores, impulsada principalmente por la llegada de grupos turísticos y de paisanos que regresan a Zacatecas durante las vacaciones de verano.

La empresaria consideró que el principal reto para consolidar la recuperación del turismo sigue siendo la percepción de inseguridad.

Explicó que muchos visitantes solicitan información sobre las condiciones de seguridad antes de viajar debido a la incertidumbre generada por los hechos de violencia.

En ese sentido, sostuvo que mejorar la imagen del estado será fundamental para incrementar la ocupación hotelera en futuras temporadas vacacionales.