Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Inicio de Obra de Hospital General Regional IMSS Oaxaca y Anuncia uno Nuevo del IMSS Bienestar

“Estamos al Rescate de la Salud Pública”

Recordó que la meta de su gobierno es la construcción de 9 mil nuevas camas de hospital en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. El nuevo Hospital General Regional del IMSS tendrá 530 nuevas camas y atenderá a más de un millón de oaxaqueñas y oaxaqueños.

San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca6.- En San Lorenzo Cacaotepec, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de obra del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Oaxaca –que contará con 530 camas, 57 especialidades médicas y equipamiento de última generación– y anunció la construcción de un nuevo Hospital del IMSS Bienestar, con lo que se creará la Ciudad Salud “Ñuu tata” y con ello se consolidará el Servicio Universal de Salud, como parte del rescate de la salud pública como un derecho del pueblo de México.

“Estamos al rescate de la salud pública, porque es un derecho del pueblo de México. Solo en nuestro sexenio vamos a construir 9 mil camas, solo en hospitales. Pero, además, estamos mejorando la atención a la salud, la primaria, la de los Centros de Salud. Y todavía la vamos a ampliar más.

“Y nuestra visión es que esas tres instituciones formen parte de lo que llamamos ‘el Servicio Universal de la Salud en México’. De tal manera que, por ejemplo, aquí en este lugar, en ´Ñuu tata’, se está construyendo un hospital del ISSSTE, de primerísimo nivel; un hospital del IMSS y aquí también –lo anuncio– se va a construir un nuevo hospital del IMSS Bienestar, para darle fortaleza al Valdivieso, que está aquí en la ciudad de Oaxaca. Tres hospitales”, aseguró.

Señaló que esta nueva Ciudad Salud “Ñuu tata” en Oaxaca es el ejemplo de lo que el Gobierno de México busca implementar en todo el país con un Servicio Universal de Salud donde las personas puedan ser atendidas en el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar sin importar su derechohabiencia. Informó que el registro para la credencialización de este modelo ya inició con 2 millones de adultos mayores inscritos.

La Jefa del Ejecutivo Federal afirmó que este nuevo hospital que se construye es un ejemplo de justicia social para Oaxaca y va a ser un ejemplo mundial de atención por la modernización de sus servicios e infraestructura que se construye con apoyo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el Hospital General Regional de Oaxaca atenderá con 2 mil 826 trabajadoras y trabajadores a más de un millón de oaxaqueñas y oaxaqueños con 530 nuevas camas: 260 censables y 270 no censables; 53 consultorios y 57 especialidades, varias de ellas disponibles por primera vez en el IMSS Oaxaca, entre las que destacan Biología Molecular, Medicina Nuclear, Oncología Quirúrgica y Neurocirugía.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad a su cargo lleva un avance de obra del 62 por ciento, con una inversión de 3 mil 500 mdp, que va a contar con 508 camas, de las cuales 250 serán censables, 61 de urgencias, un helipuerto, 43 consultorios, 11 quirófanos, 36 especialidades y equipamiento de última generación como acelerador lineal, Unidad Radiológica, Unidad de Rayos X, equipo de resonancia magnética de 3 teslas, tomógrafo de 128 cortes, dos salas de mastografía, un arco en C, dos salas de hemodinamia y área de medicina nuclear.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la inversión para obras de agua en el estado supera los 14 mil mdp, además de que a partir de septiembre de este año inician las obras para la ampliación y la modernización de la planta de tratamiento en Huajuapan de León para duplicar su capacidad y con ello regresar agua limpia al río Mixteco; en Juchitán se rehabilitará una planta que no está en funcionamiento desde el 2014 para sanear el río Los Perros; se construirán 22 km de colectores, espacios públicos, se rehabilitarán bordos de protección y se construirá la presa de la Mujer Solteca.

Asimismo, destacó que con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, al momento, se ha realizado una inversión de 2 mil 550 mdp para más de mil 900 obras y este año se realizan 2 mil intervenciones más.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su agradecimiento por el inicio de esta obra, la cual, señaló, salda una deuda con las y los oaxaqueños que hoy tendrán garantizado su derecho a la salud y que se suma a otros proyectos para la atención médica de los habitantes de la región.