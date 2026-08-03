¡Oro y Récord Panamericano Para el Aguascalentense Roberto Ángel Márquez!

El atleta aguascalentense Roberto Ángel Márquez conquistó la medalla de oro en la prueba de los 3,000 metros con obstáculos durante los FISU América Games Lima 2026, la máxima justa deportiva universitaria del continente americano organizada por la Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU América), que reúne a las y los mejores estudiantes-atletas de la región.

Con un tiempo de 9:06.10, el aguascalentense cruzó la meta en la primera posición para proclamarse campeón panamericano universitario y, además, imponer un nuevo récord panamericano en la prueba, firmando una actuación histórica.

Este resultado refleja el talento, la disciplina y la constancia de Roberto Ángel Márquez, quien combina su desarrollo académico con el alto rendimiento deportivo y continúa poniendo en alto el nombre de Aguascalientes y de México en competencias internacionales.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes felicita a Roberto Ángel Márquez por este extraordinario logro que llena de orgullo a nuestro estado e inspira a nuevas generaciones de deportistas.