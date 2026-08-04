En su Primer día en el Cargo, Delgadillo Presumen Cifras en Educación Estatal

Se Atiende más de 475 Alumnos en Todos los Niveles, Destaca

Por Gabriel Rodríguez Piña

El flamante secretario de Educación, Armando Delgadillo Ruvalcaba, dio a conocer avances en entrega de infraestructura educativa y apoyos con materiales escolares a los estudiantes de Zacatecas.

En primer término, Delgadillo Ruvalcaba expresó que en Zacatecas se atiende a 475 mil 534 alumnos desde educación inicial hasta la formación superior y detalló que todos ellos se instruyen en cinco mil 231 espacios educativos y son atendidos por 46 mil 376 profesores.

Fue a partir de 2022, durante el segundo año de gobierno de David Monreal, que se dio atención a 42 centros educativos, a fin de detectar las necesidades reales de cada plantel mediante los trabajos federales de la Dignificación de Escuelas, presumió.

“Se mejoraron domos, se sustituyeron lámparas, se rehabilitaron sanitarios y se mejoraron canchas, además de repararse bardas y cercos perimetrales en zonas atípicas y repintarse los planteles dentro y fuera.

“Otras de las mejoras consistieron en dignificar, mejorar, incluir y ampliar la infraestructura física en escuelas de educación básica y media superior”.

Dicha inversión, de carácter anual fue por 26.2 millones de pesos en 2022; 26.8 millones en 2023; 27.2 millones en 2024 y 28.5 millones en 2025, para un total de 109 millones 836 mil 683.46 pesos, con beneficio directo a 267 mil 248 estudiantes.

También aludió a la Universidad Rosario Castellanos que se construye en Zacatecas a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum e informó que tendrá capacidad para albergar a más de 500 alumnas y alumnos de educación superior.

“La convocatoria de inscripción en línea permanecerá abierta hasta el 31 de agosto próximo, sin olvidar que el primer semestre se cursará en línea y la apertura de instalaciones está estimada para el segundo semestre de 2027”.

Finalmente dijo que este mes de agosto se entregarán 264 mil 724 mochilas, 88 mil 592 mochilas chicas para alumnado de los grados menores y 176 mil 132 mochilas grandes para estudiantes de primaria y secundaria, con una inversión por 101.2 millones de pesos.