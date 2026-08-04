Hay Mucho qué Hacer y Aportar Para Fortalecer Políticas de Género: Villagrana

Llama a Reforzar Conquistas Logradas por las Zacatecanas

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de anunciar para este viernes y el lunes próximo una reunión con mujeres y jóvenes, a convocatoria del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), Zaira Ivonne Villagrana Escareño llamó a conservar las luchas adquiridas por ellas hasta el momento.

En su carácter de aspirante a la coordinadora estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, y acompañada de José Narro, bajo esa misma definición, Villagrana indicó que “Zacatecas vive como nunca una situación inédita en lo que se refiere a su aspecto político”.

Fue por ello que hizo un llamado a la sociedad civil y a todos los partidos, para “seguir consolidando el movimiento morenista en el estado sin olvidar que, en este momento, Zacatecas nos necesita a todos y a todas”, advirtió.

Asimismo, citó que “desde el gobierno internacional procede una guerra muy fuerte ante la cual no podemos doblar las manos, pero tampoco quedarnos callados porque desde Morena siempre estaremos defendiendo la soberanía nacional”.

De igual manera, señaló que derivado del trabajo desarrollado en asambleas, además de haber dialogado con la gente, “estamos visitando casa por casa y puerta por puerta para referirnos a esta lucha que nos compete a todos”.

Luego de ello, realizó un llamado a generar la unidad “porque nosotros solos no lo podemos hacer y necesitamos unirnos alrededor de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, quien todos los días sale a defender a nuestro país”.

Villagrana refirió que “los ciudadanos deben apoyar esta enorme tarea para lo cual debemos empezar desde casa”.

La candidata añadió que se pretenden realizar distintos tipos de actividades como la que esta viernes 7 de agosto se desarrollará en el escenario del teatro Fernando Calderón, donde la fracción Villagrana-Narro, que ellos representan, se reunirá con grupos de mujeres para que el lunes 10 de este mes hagan lo propio con jóvenes.

De igual modo, realizó un llamado de unidad para todos los otros aspirantes que también forman parte de este movimiento, ya que solamente unidos, podrán demostrar madurez política a partir de la congruencia que se desarrolle ahí.

La primera parte del evento será el desarrollo de una agenda de género de cara a 2027, a partir mesas de trabajo el viernes 7 en las cuales “hay mucho qué hacer y aportar con el fin de que las políticas de género se fortalezcan de modo que esperamos la presencia de todas ellas en el teatro Calderón a partir de las 11 de la mañana”.