Morena Debe Mantener la Unidad, con Independencia del Resultado del Proceso Interno: Ulises Mejía Haro

Partido Realizará Encuesta Telefónica Para Elegir Cuatro Perfiles, Confirma

Por Miguel Alvarado Valle

El diputado federal con licencia Ulises Mejía Haro, hizo un llamado a mantener la unidad del movimiento y afirmó que el proceso interno debe desarrollarse con respeto a la convocatoria y a los resultados que arrojen las encuestas, luego de la reunión que sostuvo el pasado fin de semana con la dirigencia nacional de Morena y las demás figuras que buscan encabezar la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas.

Señaló que, una vez concluida la definición, quien resulte electo deberá convocar a todos los grupos para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, Mejía Haro explicó que durante el encuentro con la Comisión Nacional de Elecciones se les informó que primero habrá una encuesta telefónica para medir el nivel de conocimiento de los aspirantes, de la cual surgirán cuatro perfiles de Morena, a los que se sumarán uno del Partido del Trabajo y otro del Partido Verde Ecologista de México para integrar la medición final mediante una encuesta presencial.

Mejía Haro aseguró que confía en el método de selección y sostuvo que también se exhortó a los participantes a evitar campañas anticipadas, respetar los lineamientos internos y privilegiar la civilidad política.

Asimismo, manifestó que estaría dispuesto a reunirse con los demás aspirantes en Zacatecas para enviar un mensaje de unidad y evitar divisiones al interior del movimiento.

Respecto a las actividades que ha realizado en territorio, informó que hasta el momento ha encabezado 48 asambleas informativas en distintos municipios del estado, donde, dijo, ha dialogado con militantes y simpatizantes sobre la defensa de la transformación y la soberanía nacional, además de escuchar las principales demandas de la ciudadanía.

Indicó que, como resultado de esos recorridos, se han integrado 357 Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, conformados por alrededor de 10 integrantes cada uno, con la meta de alcanzar al menos 500 antes de concluir esta etapa de organización.

Añadió que las principales inquietudes planteadas por la población están relacionadas con seguridad, apoyo al campo, infraestructura carretera, empleo, salud, educación y el aprovechamiento del agua de lluvia.

Mejía Haro también destacó que su proyecto ha recibido adhesiones de diversos sectores, entre ellos integrantes de los llamados Convencionistas, la agrupación Transformación en Paz y Libertad, representantes de migrantes y fundadores de Morena, quienes, aseguró, se han sumado a los trabajos de fortalecimiento territorial.

Finalmente, reiteró que la prioridad debe ser mantener la cohesión del movimiento independientemente del resultado del proceso interno, al considerar que Zacatecas requiere acuerdos y organización para enfrentar los principales retos de la entidad, por lo que insistió en que la unidad será determinante para fortalecer a Morena rumbo a la siguiente etapa política.