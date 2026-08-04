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El gobernador festejando el “crecimiento de 4.5% del PIB” y fustigando a los “agoreros del desastre” (Foto: captura de video)

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La información del Inegi que desmiente rotundamente las cifras alegres del gobernador David Monreal Ávila

/ “Tuvimos un Crecimiento de 4.5%”, Presume

Resbala David Monreal: Confunde Cifras

de Participaciones Federales con el PIB

* Asegura que Zacatecas es Primer Lugar en Crecimiento

Económico; Cifras del Inegi Indican que Ocupa el Sitio 11

Por Gabriel Rodríguez Piña y Alain Luévano Díaz

David Monreal Ávila, gobernador del estado, dijo que mientras otros estados decrecen desde el punto de vista económico, Zacatecas es la entidad que mayor desarrollo económico tuvo entre enero y junio de 2026, con un crecimiento de 4.5 por ciento en el Producto Interno Bruto, según afirmó.

Para sustentar esta afirmación, el mandatario mostró la tabla de Participaciones Federales Referenciadas a la Recaudación Federal Participable, de la Secretaría de Hacienda.

Y a pesar de que en esa gráfica se señala claramente que estas participaciones se explican “principalmente por las variables del PIB, población e ingresos propios”, Monreal Ávila aseguró que este aumento de 4.5% de las participaciones en Zacatecas significa que el estado es el de mayor desarrollo económico del país.

Así lo declaró en su conferencia La Informativa: “México creció a nivel país 1.5 por ciento, tuvo de crecimiento en el último trimestre del Producto Interno Bruto a nivel país. Estados Unidos 0.5, tuvimos mayor crecimiento que Estados Unidos. Nosotros en el semestre tuvimos un crecimiento de 4.5 del Producto Interno Bruto, fuimos el primer lugar en la república de crecimiento económico”.

Añadió que otros estados crecieron por encima de uno por ciento durante el mismo periodo, como en el caso de Coahuila, con 3.1 por ciento; Baja California, con 2.0 por ciento, y Durango con 1.6 por ciento.

“Por encima de cero por ciento estuvieron Guanajuato y Chiapas”, refirió y lamentó que hubo muchos otros como Campeche, Tamaulipas y Nuevo León, que presentaron cifras decrecientes.

“El más bajo de todos ellos fue Campeche (gobernado por la Morenista Layda Sansores), quien dio resultados de 0.27 por ciento en ese lapso, lo cual es una tragedia, lo mismo que Quintana Roo y Campeche”.

Critica a “los Agoreros del Desastre”

Advirtió que, contrario a las voces de los agoreros del desastre, quienes dicen que “todo está mal, nosotros les demostramos mediante las estadísticas de Hacienda y otros organismos económicos que somos el estado que mayor crecimiento económico tuvo de enero a junio de este año”.

Además, precisó que el pasado año 2025, Zacatecas habría crecido a 4.7 por ciento del PIB, “lo que nos hizo acreedores a una participación extraordinaria por 356 millones de pesos adicionales”.

De igual manera, dijo que ante su bajo crecimiento, a Campeche le quitaron mil 186 millones de pesos con 27 por ciento menos.

Finalmente, David Monreal adjudicó al “buen comportamiento económico del estado, el hecho de que en lugar de haber recibido alrededor de siete mil 881 mdp, recibiera en cambio 8 mil 235 millones de pesos con 356 millones más de participaciones federales el año pasado”.

El Crecimiento Real

El pasado 29 de julio, el Inegi dio a conocer el Indicador Trimestral de la Actividad Económica por Estados, que es “un resultado preliminar de la tendencia del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE).

Para el caso de Zacatecas (ver el reporte adjunto), hubo un desplome de -11 por ciento en actividades primarias, avance de 0.9 por ciento en las secundarias y de 2.5 por ciento en las terciarias.

En comparativa con otros estados, en actividades primarias Zacatecas ocupó el lugar 28; en actividades secundarias el sitio 12, y en terciarias comparte el primer lugar con Baja California Sur.

“Finalmente –-dice el reporte del Inegi–, en el primer trimestre de 2026, debido al aumento de 1.3 % en el total de la actividad económica, Zacatecas se situó en el lugar 11 y contribuyó con 0.01 puntos porcentuales a la variación nacional”.