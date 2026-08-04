Presentan el Cartel de Artistas Locales del Festival Cultural y Artístico Guadalupe 2026

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Por Miguel Alvarado Valle

Autoridades del Ayuntamiento de Guadalupe dieron a conocer el programa de artistas locales que participarán en el Festival Cultural y Artístico 2026, el cual se desarrollará del 4 al 9 de agosto.

Aunque el cartel de artistas principales ya había sido presentado previamente, en esta ocasión se destacó la participación de músicos, actores, bailarines y cineastas zacatecanos que formarán parte de la programación cultural.

El coordinador general del festival, Raúl Alejandro Guerrero Chávez, explicó que uno de los principales objetivos es brindar espacios al talento local, por lo que cada jornada incluirá presentaciones de artistas guadalupenses y zacatecanos que compartirán escenario con figuras de talla nacional.

Señaló que, pese a que el festival concentra sus actividades en seis días, se buscó integrar propuestas de distintos géneros musicales para ofrecer una cartelera variada y atender a diferentes públicos.

Aparte de los artistas estelares, en esta ocasión estarán presentes los talentos locales de Mell Music, Paulina Rock, Pam Velvet, Los Ticks, Conjunto Dominante, LT Sierreña, Tipos Bohemios, Estación Norte, Rafa H. Hidalgo, Latitudes, Paty Raudales, Nortres y La Última Tropa.

Debido a cuestiones logísticas, el primer día no habrá presentaciones de artistas locales, por lo que, la programación iniciará con la presentación de María José como artista estelar, quien ofrecerá su concierto a las 21:30 horas, precedido por un acto protocolario a las 21:00 horas.

Además de los conciertos, el Festival Cultural y Artístico Guadalupe 2026 incluirá un ciclo de danza coordinado por la maestra María Luisa Lara, un ciclo de teatro con tres obras de la compañía La Ciénaga y un ciclo de cine en el Museo de Guadalupe.

En este espacio se proyectarán trabajos de los cineastas zacatecanos Alejandro Alatorre y Abraham Escobedo, quienes han destacado por la participación de sus producciones en festivales nacionales e internacionales, con lo que el Ayuntamiento busca fortalecer la difusión del talento artístico local en disciplinas más allá de la música.