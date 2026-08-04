Sólo Hubo Falla en el Aire Acondicionado del Hospital de Fresnillo: Carlos Marcos Hernández

Seguirá la Rehabilitación del Edificio y Cambiará el Equipamiento, Adelanta

Por Miguel Alvarado Valle

El coordinador estatal del IMSS Bienestar en Zacatecas, Carlos Marcos Hernández Magallanes, rechazó que los quirófanos del Hospital General de Fresnillo “Dr. José Haro Ávila” representen un riesgo para pacientes o personal médico y aseguró que el incidente registrado recientemente durante una cirugía fue consecuencia de la obstrucción de un ducto del sistema de aire acondicionado, no de la rehabilitación realizada.

Lo anterior, luego de los señalamientos surgidos tras el desmayo de una doctora durante un procedimiento quirúrgico, ocurrido a casi tres semanas de la reinauguración de los quirófanos, hecho que generó dudas sobre las condiciones en que fueron reabiertas dichas áreas.

Precisó que tanto la médica como la paciente se encuentran en buen estado y que los protocolos hospitalarios permitieron controlar la situación sin mayores consecuencias.

Asimismo, señaló que tras el hecho se realizaron pruebas técnicas junto con las empresas responsables de la rehabilitación y del sistema de aire acondicionado para prevenir nuevas fallas.

El funcionario explicó que el Hospital General de Fresnillo, con más de 20 años de operación, permaneció durante al menos una década sin recibir mantenimiento integral, lo que ocasionó el deterioro de distintas áreas, incluidos los quirófanos y los sistemas de climatización.

Indicó que antes de la intervención realizada por la actual administración, los espacios operaban en condiciones complejas, con equipos de aire acondicionado que funcionaban de manera parcial y sin cumplir con las temperaturas requeridas para procedimientos quirúrgicos.

Añadió que la rehabilitación realizada con recursos del Gobierno Federal permitió dejar las áreas en condiciones normativas.

El coordinador informó que actualmente tres de los cuatro quirófanos del hospital ya fueron rehabilitados y se encuentran en funcionamiento, mientras que el cuarto permanece en proceso de intervención para destinarse a procedimientos de ginecoobstetricia.

Además, adelantó que en aproximadamente un mes iniciará una segunda etapa de rehabilitación que incluirá las áreas de urgencias y hospitalización, como parte de un proyecto integral financiado por el Gobierno Federal.

Hernández Magallanes también anunció que antes de marzo de 2027 se sustituirá el equipamiento médico del Hospital General de Fresnillo mediante una licitación nacional que ya está en proceso.

Entre los equipos contemplados se encuentran máquinas de anestesia, lámparas y mesas quirúrgicas, instrumental, monitores y carros rojos, entre otros.

Explicó que la renovación se realizará por etapas para evitar afectar la operación del hospital y mantener la atención médica de manera continua.

Finalmente, el coordinador aseguró que, pese a las recientes lluvias, el hospital no enfrenta riesgos estructurales que comprometan su funcionamiento, pero reconoció que el inmueble presenta problemas derivados de su diseño original, al encontrarse más abajo del nivel del terreno, lo que provoca complicaciones en el drenaje durante precipitaciones intensas.