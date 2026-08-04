Capacítate en Línea y Accede a Mejores Oportunidades de Empleo

En el ICTEA

Los cursos se dirigen a personas de 15 años en adelante. Las inscripciones estarán abiertas del 3 al 15 de agosto y los cursos inician el 17 de agosto. Más información en el teléfono 449 978 46 00, en WhatsApp al 449 352 91 58 o en la página de Facebook del ICTEA https://www.facebook.com/ICTEAgs/.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA) abrió el periodo de inscripciones para su nueva oferta de cursos en línea, una alternativa que permite a las personas fortalecer sus conocimientos, desarrollar nuevas habilidades y mejorar sus oportunidades laborales sin salir de casa.

La convocatoria se dirige a personas de 15 años en adelante y contempla programas con validez oficial en: Inglés, Japonés, Francés, Ofimática Básica, Hoja de Cálculo para Principiantes, Análisis de Datos con Hoja de Cálculo, Ilustrador Básico y Diseña tu Branding con Inteligencia Artificial. Además, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad podrán obtener un 50 por ciento de descuento en el costo de los cursos.

Las inscripciones permanecerán abiertas del 3 al 15 de agosto y deberán realizarse a través de los enlaces correspondientes a los planteles Pilar Blanco https://forms.gle/Kv3tpwz2xesMFaxk9, Jesús María https://forms.gle/QWVrksCi4ivpf7Ex5, Cosío https://forms.gle/J6kcRFsqgqDHuaqZ9 y Calvillo https://forms.gle/Y3e5t9qvLpFo68CJ8. Las clases comenzarán el próximo 17 de agosto.

Para inscribirse es necesario presentar copia del acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio.

Las y los interesados pueden solicitar más información en el teléfono 449 978 46 00, en WhatsApp al 449 352 91 58 o en la página de Facebook del ICTEA https://www.facebook.com/ICTEAgs/.