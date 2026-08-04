Con Trabajo, Perseverancia y Amor por el Campo, Miel Ávila Conquista Mercados Internacionales

Proyecto de más de 30 Años

Por su calidad, la miel que produce esta empresa está certificada y ya se exporta a Estados Unidos. Apiarios Ávila cuenta con 4 mil colmenas y produce 120 toneladas de miel al año. El Gobierno del Estado, a través de la Sedrae, brinda apoyo a cerca de 200 apicultoras y apicultores de todo el estado mediante diversos programas.

Por más de 30 años, la familia Ávila ha encontrado en las abejas no sólo una forma de vida, sino una pasión que ha pasado de generación en generación. Lo que comenzó como el sueño de un joven apicultor hoy es una empresa familiar que produce miel de alta calidad, certificada para su exportación a Estados Unidos.

La historia inició cuando Gilberto Ávila tenía apenas 16 años. Con paciencia y dedicación aprendió a conocer el fascinante mundo de las abejas, a respetar sus ciclos y aprovechar de manera responsable los beneficios que ofrecen. Con el paso de los años, esa pasión se convirtió en su proyecto de vida.

Más tarde, su esposa Guadalupe Belmares se sumó a esta aventura y juntos formaron un equipo que, además de fortalecer su trabajo en la apicultura, transmitió a sus hijos el amor por el campo y el respeto por la naturaleza.

Hoy, Apiarios Ávila cuenta con 4 mil colmenas y una producción anual de 120 toneladas de miel, cifras que reflejan décadas de esfuerzo, constancia y trabajo familiar. Su éxito también demuestra la calidad de los productos apícolas que se elaboran en Aguascalientes.

“Desde siempre he visto el amor y la dedicación de mi papá por las abejas. Son animales preciosos que nos han dado muy buenas experiencias. A pesar de todas las dificultades que han existido durante estos 30 años, aquí sigue, porque ama lo que hace”, compartió Sofía Ávila, hija de Gilberto y Guadalupe.

El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Isidoro Armendáriz, reconoció el esfuerzo de las y los apicultores del estado y destacó que la dependencia a su cargo mantiene un acompañamiento permanente para fortalecer esta actividad.

Explicó que actualmente se brinda apoyo a cerca de 200 apicultoras y apicultores de todo el estado mediante programas para la adquisición de alimento para las abejas, equipamiento especializado y acciones que impulsan la organización de congresos y encuentros del sector.

La historia de esta familia es una muestra de que el trabajo, la perseverancia y el amor por el campo pueden trascender generaciones y llevar el nombre de Aguascalientes más allá de sus fronteras.

Quienes deseen conocer y adquirir los productos de Apiarios Ávila pueden acudir directamente a su planta, ubicada en la calle Leona Vicario s/n, en la comunidad El Trigo, municipio de Aguascalientes, o comunicarse al teléfono 449 142 21 88.