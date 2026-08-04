¡Plata Para Aguascalientes! Adair Gutiérrez Sube al Podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El ciclista aguascalentense Adair Gutiérrez Prieto conquistó la medalla de plata en la prueba de Cross Country Olímpico (XCO), modalidad olímpica del ciclismo de montaña, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con una destacada actuación a lo largo de un recorrido de alta exigencia física y técnica, Adair cruzó la meta en la segunda posición para aportar una valiosa medalla a la delegación mexicana, reafirmando el gran momento que vive el ciclismo de montaña de Aguascalientes.

Este resultado es fruto de años de preparación, disciplina y constancia, cualidades que han llevado al ciclista aguascalentense a consolidarse entre los mejores exponentes de esta disciplina en la región.

Con el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez y del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), Adair Gutiérrez continúa poniendo en alto el nombre de Aguascalientes y de México en las competencias internacionales.