Tere Jiménez Pone en Marcha la Ampliación de la Carretera Estatal 43, de Los Conos a Palo Alto

En Beneficio de más de 20 mil 800 Personas

Los trabajos contemplan la ampliación de la carretera, que pasará de 7 a 13 metros de ancho, así como la rehabilitación de la vialidad existente. Esta gran obra les va a ayudar a todas y todos, es una carretera que tanto nos pedían aquí en El Llano: TJ. Las y los vecinos de la zona agradecieron a la gobernadora por esta obra que representa un beneficio importante para el municipio.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio el banderazo de arranque a las obras de ampliación y rehabilitación de la carretera estatal 43, una obra que fortalecerá la comunicación entre la comunidad de Los Conos y Palo Alto, en el municipio de El Llano, beneficiando a más de 20 mil 800 personas.

“El día de hoy ya es una realidad este proyecto; esta gran obra les va a ayudar a todas y todos, es una carretera que tanto nos pedían aquí en El Llano. Sigamos unidos, porque eso hace que Aguascalientes salga adelante. Vamos a seguir trayendo más proyectos a El Llano, desde comedores, rehabilitación de escuelas, programas para el campo, becas educativas, prótesis de rodilla y cadera, el programa Reencontrando Corazones, para que se reúnan con sus hijos en Estados Unidos, y mucho más”, les dijo la gobernadora a los habitantes de la zona.

Los trabajos contemplan la ampliación de la carretera en el tramo Los Conos-Palo Alto, así como la rehabilitación de la vialidad existente. Con estas acciones, se contará con una vía más segura y eficiente para quienes la recorren todos los días. En total se modernizarán 26 mil 970 metros cuadrados, una superficie equivalente a cuatro veces el Estadio Victoria.

El secretario de Obras Públicas del Estado, Enrique Peralta Plancarte, detalló que los trabajos incluyen la colocación de pavimento asfáltico y la instalación de señalamientos.

“La gobernadora está dando inicio a una importante obra, son dos kilómetros de carretera que conectan Los Conos con Palo Alto, lo que permitirá contar con una circulación mucho más segura”, destacó Peralta Plancarte.

Jorge Delgado Ibarra, presidente municipal de El Llano, reconoció el apoyo de la administración estatal. “Muchas gracias, gobernadora, por todo el apoyo que hemos recibido de su parte. Esta es su casa y sabemos que es un gran esfuerzo de su parte”, indicó.

A nombre de las y los vecinos de la zona, Armando Esparza agradeció la puesta en marcha de estos trabajos, al señalar que representan un beneficio importante para el municipio.

“En representación de las familias de El Llano, le expreso, gobernadora, nuestro agradecimiento por arreglar esta importante carretera. Esto representa mucho más que pavimento: significa mayor seguridad, reducción en los tiempos de traslado y una mejor calidad de vida. Además, este proyecto dará impulso a la economía local al facilitar el transporte y el trabajo de comerciantes, agricultores y ganaderos, quienes día a día se esfuerzan por sacar adelante nuestro municipio”, finalizó.

En el evento también estuvieron presentes Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Congreso del Estado; Guadalupe Mendoza, diputada local; César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Aguascalientes; y Herminia García, enlace de la Secretaría de Desarrollo Social en El Llano.