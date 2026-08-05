Aguascalentense Gana Bronce en los International Children’s Games de Taipéi

El nadador aguascalentense André Mauricio Vera Reyna obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 50 metros dorso durante la edición 58 de los International Children’s Games, que se celebran en Taipéi, Taiwán, poniendo en alto el nombre de Aguascalientes y de México.

Con un tiempo de 29.19 segundos, André Mauricio subió al podio en una de las competencias infantiles más importantes del mundo, la cual reúne a más de 600 nadadores de 100 ciudades de los cinco continentes, y fomenta la amistad, el intercambio cultural y la excelencia deportiva.

Este logro refleja el talento, la disciplina y el esfuerzo del atleta, así como el trabajo de sus entrenadores y del club Acuática Nelson Vargas, consolidando a Aguascalientes como un referente en la formación de deportistas que destacan en escenarios internacionales.