Tere Jiménez Inaugura la Tercera Tienda Hecho en Ags en Plaza Vestir

“Vamos a Seguir Impulsando lo Hecho en Aguascalientes”

La nueva sucursal abre un espacio para que 60 marcas aguascalentenses lleguen a más consumidores y fortalezcan sus ventas. La estrategia encabezada por la gobernadora consolida espacios comerciales para que las y los emprendedores de Aguascalientes hagan crecer sus negocios con productos de calidad hechos en el estado. Se ubica en el bulevar José María Chávez No. 1940, local 120, en Ciudad Industrial.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la tercera tienda Hecho en Ags, ubicada en Plaza Vestir, un nuevo espacio que impulsa el talento, la creatividad y la calidad de las y los emprendedores del estado. Con esta apertura, más productos locales podrán llegar a nuevos hogares, conquistar mercados y fortalecer el crecimiento de las empresas hidrocálidas.

Durante el evento, la gobernadora destacó que fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas significa generar más empleo y crecimiento económico para miles de familias.

“Vamos a seguir impulsando lo hecho en Aguascalientes, porque tenemos gente muy trabajadora. Cada producto que encontramos en esta tienda representa el esfuerzo, la pasión y los sueños de mujeres y hombres que todos los días trabajan para salir adelante. Nuestro compromiso es abrirles más puertas para que sus marcas crezcan y lleguen cada vez más lejos”, expresó.

Añadió que la nueva Tienda Hecho en Ags reúne a 60 marcas participantes que ofrecen una amplia variedad de productos elaborados con altos estándares de calidad, innovación e identidad local.

Mayra de la Riva, presidenta de Plaza Vestir, agradeció a la gobernadora por creer en el talento de la gente y por impulsar acciones en beneficio de las y los productores y artesanos aguascalentenses.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, señaló que este proyecto obedece a la estrategia de la gobernadora de impulsar lo más emblemático de la entidad, como Plaza Vestir y los productos hechos en Aguascalientes.

“Esta tienda es muy importante y estamos implementando estrategias para impulsar el consumo de lo local, y qué mejor que mezclar la tradición del deshilado y bordados de la entidad con más productos hechos en Aguascalientes. Ayúdenos a difundir que tenemos esta nueva sucursal, y ojalá que puedan acompañarnos, visitar, consumir y promover entre sus conocidos para que impulsemos juntos a nuestro estado”, afirmó.

Ubicada en Plaza Vestir, sobre el bulevar José María Chávez No. 1940, local 120, en Ciudad Industrial, la tienda invita a descubrir una amplia variedad de productos. Cada compra impulsa el sueño de un emprendedor, fortalece la economía local y demuestra que el talento aguascalentense tiene la calidad para conquistar cualquier mercado. Consumir local es apostar por el crecimiento de quienes ponen su esfuerzo, innovación y pasión en cada producto.

En el evento inaugural también estuvieron presentes el diputado Salvador Alcalá, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del H. Congreso del Estado; Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; el presidente de Alilácteos, Carlos Gutiérrez, y Alejandra Puebla, emprendedora de Caja 602.