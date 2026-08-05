Tere Jiménez Reconoce Trabajo, Valentía y Profesionalismo de Policías Estatales, Municipales y Militares

“Aguascalientes Sigue Siendo un Estado Ejemplo por su paz y Tranquilidad”

Destacaron por su compromiso con la paz y la tranquilidad de las familias de Aguascalientes. La gobernadora dijo que la seguridad es una de las principales fortalezas de Aguascalientes, gracias al trabajo coordinado de sus instituciones.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de reconocimientos a personal militar, policías estatales y municipales que destacaron en julio pasado por su desempeño, profesionalismo y compromiso con la paz y la tranquilidad de las familias aguascalentenses.

Durante la ceremonia que se realizó en el segundo patio del Palacio de Gobierno, la gobernadora reconoció la labor de quienes diariamente arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía y mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país.

“Aguascalientes sigue siendo un estado ejemplo a nivel nacional por su paz y tranquilidad, y eso es gracias a cada uno de ustedes; gracias al esfuerzo coordinado entre la Policía Municipal, Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército. Muchas gracias siempre por su trabajo, por su valentía, por su lealtad y, sobre todo, por levantarse todos los días a mantener un estado en paz y tranquilo, como lo es Aguascalientes. Gracias, de verdad, por entregar su vida; gracias por darle tanto a Aguascalientes y por darle ese regalo a la vida de las personas: la paz y la tranquilidad”, les dijo la gobernadora a los galardonados.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, felicitó a quienes fueron reconocidos y sostuvo que la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno ha sido clave para que hoy esta entidad se mantenga como una de las más seguras del país; “desde el Municipio de Aguascalientes seguiremos trabajando de la mano con todas las corporaciones, bajo el liderazgo de nuestra gobernadora Tere Jiménez”, indicó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, dijo que a través de este programa se reconoce el esfuerzo, la valentía, la preparación y los resultados de quienes han demostrado, con hechos, su compromiso con la seguridad de las familias de Aguascalientes.

“Gracias, gobernadora, por impulsar una política de seguridad que pone en el centro a quienes hacen posible la paz. Su respaldo permanente ha permitido fortalecer a nuestras corporaciones mediante mejores condiciones laborales, mayor profesionalización, equipamiento, capacitación y mecanismos de reconocimiento que dignifican la función policial”, subrayó.

En el evento, se entregaron reconocimientos al personal del 4/o. Regimiento Mecanizado y del 8/o. Grupo de Infantería de la 14/a. Zona Militar, así como a integrantes de la Guardia Nacional que destacaron en el desempeño de sus funciones en el estado.

También se reconoció a policías de las corporaciones municipales de Asientos, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo; así como a integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado adscritos al Segundo y Tercer Grupo Operativo, Policía Turística, Policía de Proximidad y Policía Metropolitana, quienes demostraron resultados sobresalientes en el cumplimiento de su labor.

Finalmente, a nombre de las y los galardonados, la policía María Cruz Esqueda González, integrante de la Unidad de Policía Turística Estatal, agradeció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez y reiteró el compromiso de las corporaciones de seguridad para continuar desempeñando su labor con responsabilidad, profesionalismo y de cerca a la ciudadanía.

“Gracias, gobernadora, por el respaldo permanente que ha brindado a nuestra labor y por la confianza que ha depositado en mujeres y hombres que todos los días trabajamos para proteger a las familias de nuestro estado. Con su liderazgo y su compromiso con la seguridad pública del estado y municipios, ha contribuido a consolidar instituciones más profesionales y a que nuestras corporaciones de seguridad hoy sean reconocidas como referente nacional por nuestro desempeño, capacidad operativa y cercanía con la ciudadanía”, concluyó.

En el evento, también estuvieron presentes la diputada federal Liz Martínez; la diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; Francisco Javier Domínguez López, presidente municipal de Cosío; César Medina Cervantes, presidente municipal de Jesús María; Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Francisco Pérez Conde, comandante del 4/o. Regimiento Mecanizado de la 14/a. Zona Militar, e Inés Meléndez Estrada, jefe de Estado Mayor de la Coordinación de la Guardia Nacional en Aguascalientes.