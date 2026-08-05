Todo Listo Para la Gran Cabalgata de la Feria Internacional del Caballo 2026

La Participación es Gratuita

La cita es este sábado 8 de agosto a las 11:00 de la mañana; la participación es gratuita y está abierta a todas las personas. El recorrido iniciará en La Catrina, en la entrada de la Isla San Marcos, y concluirá en el Lienzo Charro El Sabinal.

Este sábado 8 de agosto, la Feria Internacional del Caballo 2026 vivirá uno de sus eventos más esperados con la tradicional cabalgata que recorrerá la Isla San Marcos, por lo que la invitación está abierta para que jinetes, familias y amantes del mundo ecuestre se sumen a esta gran celebración.

El recorrido iniciará a las 11:00 de la mañana en La Catrina, ubicada en la entrada de la Isla San Marcos, y concluirá en el Lienzo Charro El Sabinal, donde continuará el ambiente de convivencia entre participantes y asistentes.

El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz, destacó que esta actividad representa una oportunidad para promover la tradición ecuestre de Aguascalientes y mostrar la fortaleza de un sector que forma parte de la identidad y el desarrollo del estado.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, integrante del comité organizador, invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta gran fiesta.

“Queremos que las familias vivan de cerca todo lo que representa el mundo del caballo. Ya sea participando en la cabalgata o disfrutando del recorrido, todos son bienvenidos a formar parte de esta experiencia”, expresó.

La participación es gratuita y forma parte del programa de la Feria Internacional del Caballo 2026, que se realiza del 7 al 16 de agosto en la Isla San Marcos con exhibiciones, competencias, espectáculos ecuestres y actividades para toda la familia.