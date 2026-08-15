Aumentará Vigilancia Para Evitar Consumo de Alcohol Durate los Morismas de Bracho

Se Reforzarán Operativos de Seguridad

El Ayuntamiento de Zacatecas reforzará los operativos de seguridad durante los fines de semana y, particularmente, durante las actividades de las Morismas de Bracho, con el objetivo de que las celebraciones se desarrollen con mayor orden y seguridad para participantes y asistentes.

Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Pública Municipal, explicó que los operativos se mantendrán durante cada fin de semana hasta concluir el mes y contemplarán la vigilancia de las distintas actividades relacionadas con las Morismas, incluidos los ensayos.

Uno de los principales puntos de atención será el manejo de la pólvora, así como el consumo de bebidas alcohólicas durante las celebraciones. El funcionario señaló que las recomendaciones serán reforzadas entre los participantes y que, en caso de incumplimiento, se tomarán las medidas correspondientes.

Recordó que en años anteriores se han aplicado sanciones a algunos grupos que desobedecieron las disposiciones y participaron incluso en riñas colectivas. Señaló que estas acciones han permitido generar mayor conciencia entre quienes participan en las actividades.

Respecto al uso de pólvora, Serrano Osornio indicó que será la Secretaría de la Defensa Nacional la instancia encargada de determinar la cantidad máxima permitida para cada participante, por lo que aún se espera una reunión para establecer las condiciones que deberán observarse.

“Esperemos que este año hagan caso a las recomendaciones y, si no lo hacen, pues estaremos nosotros para poder tomar acciones”, afirmó.

Mantienen Coordinación Para Atender Casos de Maltrato Animal

El secretario también informó que desde hace más de tres años existe coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para atender posibles casos de maltrato animal.

Explicó que la Policía Municipal colabora mediante cámaras de vigilancia, entrevistas y recopilación de información que pueda ayudar a la Fiscalía a identificar a los responsables de este tipo de hechos.

Como antecedente, recordó un caso ocurrido años atrás en el que un carnicero fue detenido después de agredir, lesionar y causar la muerte de un perro.

Serrano Osornio señaló que actualmente también se trabaja con médicos veterinarios del Ayuntamiento para fortalecer la atención de estos casos.

Mantienen Vigilancia en Escuelas Durante Periodo Vacacional

Aunque las instituciones educativas se encuentran en periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene recorridos en planteles durante distintos horarios para prevenir robos y otros incidentes.

El funcionario explicó que, mediante el programa Escuela Segura, se mantiene contacto con docentes y se realizan recorridos por las escuelas durante la mañana, tarde y noche.

Reconoció que algunos planteles han registrado robos de proyectores y computadoras, por lo que se reforzó la vigilancia en aquellos puntos donde se habían detectado incidentes.

Como parte de estas acciones, en la Técnica 47 se instalaron 47 cámaras de videovigilancia al interior y exterior del plantel. De acuerdo con Serrano Osornio, desde entonces no se han registrado nuevos incidentes en esa escuela.

La intención, dijo, es extender gradualmente este programa de videovigilancia a otros planteles, de manera que las cámaras sirvan tanto para prevenir delitos como para contar con evidencia en caso de que se registre alguno.

Reportan Disminución en Robos

En materia de seguridad patrimonial, el funcionario señaló que las autoridades municipales han identificado una disminución en los robos, particularmente después de acciones dirigidas contra grupos dedicados a este delito.

Explicó que durante junio y julio se realizaron operativos que permitieron desarticular grupos relacionados con robos, situación que, afirmó, ha contribuido a reducir los reportes.

De manera general, indicó que en algunas colonias donde se han implementado operativos específicos se registra una disminución de alrededor de 30 por ciento en los robos.

El secretario adelantó que los operativos continuarán y que se reforzará el número de elementos durante las actividades de las próximas semanas, particularmente ante la concentración de personas que representan las Morismas de Bracho.