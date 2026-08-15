División de Opiniones de Ciudadanía Participativa, Sobre Rehabilitación de Avenida Quebradilla: MAVP

Junta de Monumentos Tendrá la Última Palabra, Reitera

Por Nallely de León Montellano

La rehabilitación de la avenida Quebradilla en la capital se realizará, aunque todavía no está definido si conservará el empedrado que la caracteriza o será intervenida con concreto hidráulico, informó el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo.

Luego de reunirse con integrantes de Ciudadanía Participativa para abordar el proyecto, el alcalde señaló que hubo opiniones divididas: mientras algunos plantearon conservar el empedrado por sus características, otros consideraron viable utilizar concreto hidráulico debido al peso y cantidad de vehículos que circulan diariamente por esta vialidad.

Varela Pinedo indicó que el Ayuntamiento esperará la conclusión de la Junta de Monumentos y se apegará al dictamen que emita dicha instancia para definir el material que será utilizado.

“Si Junta de Monumentos nos dice que sea factible mantenerla con el empedrado que le caracteriza, ahí nos vamos a sujetar”, señaló.

El presidente municipal destacó que la rehabilitación es necesaria debido al flujo vehicular que registra la avenida, por donde circulan diariamente entre 15 mil y 20 mil vehículos, tanto de la capital como de otros municipios del estado.

Estimó que, una vez iniciada, la obra tendrá una duración de entre tres y cinco meses.

El alcalde informó que ya se ha establecido comunicación con vecinos de la zona, quienes incluso presentaron una solicitud formal para la rehabilitación, mientras que posteriormente se buscará reunir a los comerciantes para informarles sobre el proyecto y las afectaciones que pudiera generar.

Explicó que la obra se ejecutaría por etapas y no se cerrarían simultáneamente los dos carriles, con el propósito de mantener la circulación vehicular.

Para ello, dijo, se solicitará apoyo a Vialidad y al Gobierno del Estado para habilitar temporalmente circulación en ambos sentidos sobre un mismo carril cuando sea necesario.

Varela Pinedo estimó que en una o dos semanas podría confirmarse el proyecto definitivo para la rehabilitación de Quebradilla.

“Son Comentarios”

En otro tema, el alcalde se refirió a las declaraciones del panista “Chabelo” Trejo, quien ha cuestionado su experiencia y resultados de cara a sus aspiraciones políticas.

Varela Pinedo dijo respetar las opiniones del también exdiputado y reconoció su trayectoria dentro de Acción Nacional.

Consideró que este tipo de diferencias forman parte de la dinámica interna de los partidos y rechazó que necesariamente representen una división.

“No lo veo como algo de división, son comentarios y es natural”, expresó, aunque manifestó su expectativa de que no existan terceras personas detrás de estos posicionamientos intentando generar confusión al interior del partido.

Respecto a las críticas y acusaciones que existen contra el artista Cosme Rada y su participación contemplada en el Festival de Ciudades Hermanas, el alcalde explicó que la convocatoria de artistas estuvo a cargo del área de Desarrollo Económico, encabezada por Manuel Castillo, mientras que la invitación se realizó a través de Cultura.

Señaló que la convocatoria fue abierta para artistas de Zacatecas y otras regiones, sin un sesgo previo, pero que, al conocer las quejas relacionadas con el artista, se decidió posponer su participación, en atención a las solicitudes de otros sectores.

Varela Pinedo afirmó que el asunto fue atendido y confió en que la decisión no genere mayores malinterpretaciones.

Sobre una recomendación de Derechos Humanos relacionada con la actuación de policías municipales en un caso donde una persona fue detenida y posteriormente falleció, el alcalde prefirió no emitir una postura, al señalar que no tenía en ese momento la información precisa del documento y que primero debía revisarlo para evitar dar una respuesta