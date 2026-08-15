“El Programa de Vivienda Para el Bienestar es Justicia, Porque por el Bien de Todos Primero los Pobres”

Presidenta Sheinbaum Entrega Viviendas en Reynosa y Matamoros

En Reynosa, se entregaron 350 viviendas del Infonavit, 107 escrituras del Insus y 301 constancias de finiquito del Fovissste de créditos impagables. En Matamoros, 32 viviendas de la Conavi, 201 escrituras del Insus y 315 constancias de finiquito del Fovissste de créditos impagables.

Reynosa y Matamoros, Tamaulipas.- En Tamaulipas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó 382 viviendas del Infonavit y Conavi, 308 escrituras del Insus y 616 constancias de finiquito del Fovissste de créditos impagables en Reynosa y en Matamoros, por lo que resaltó que el programa Vivienda para el Bienestar representa justicia, ya que simboliza el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Venimos de un evento en Reynosa, donde también entregamos vivienda del Infonavit y ahora regresamos, porque regresamos a este lugar, aquí pusimos la primera piedra y ahora ya estamos entregando las primeras viviendas. El programa de Vivienda para el Bienestar es justicia, no es más que eso, primero porque como bien dijo Rodrigo y es una frase del presidente López Obrador: ‘por el bien de todos, primero los pobres’”, resaltó desde Matamoros.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que, con la Cuarta Transformación, el acceso a la vivienda es un derecho de todas y todos los mexicanos, por lo que la meta de su gobierno es construir 1.8 millones de viviendas como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, además de otorgar 1.8 millones de créditos para mejora de vivienda, un millón de escrituras y la condonación de créditos impagables.

“Al entregar una casa, es algo hermoso para una familia, no es solamente una casa más, un número, es la felicidad de tener un hogar para los hijos; cuando se condona una deuda es quitar una pesadilla de ‘¿Cómo voy a pagar?, ya me estoy haciendo viejo y sigo debiendo, no me puedo jubilar porque sigo debiendo’. Pues ya no, ya convertimos las pesadillas en sueños, en realidad convertimos los sueños”, agregó.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que Tamaulipas es la segunda entidad con mayor avance en la construcción de vivienda, pues lleva un 63 por ciento de las 83 mil 183 que se tienen como meta en la entidad. Detalló que en el fraccionamiento Puerta Grande, en Reynosa, se entregaron 350 viviendas y 50 ya están habitadas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); 107 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y 301 constancias de finiquito de créditos impagables del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); mientras que en Matamoros fueron 32 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 201 escrituras del Insus y 315 constancias de finiquito del Fovissste.

El director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, resaltó que la meta de vivienda en Tamaulipas por parte del organismo pasó de 30 mil a 60 mil nuevas casas, que representará una inversión superior a los 38 mil millones de pesos y de las cuales ya se tienen contratadas 47 mil, se sumarán 5 mil 270 más próximamente para llegar a más de 52 mil, lo que representa el 82 por ciento de la meta sexenal en este año.

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, informó que de las 500 mil viviendas que tiene como meta, cuentan con 320 proyectos que representan la construcción de 150 mil nuevas casas, es decir, un 30 por ciento de avance. Detalló que en Tamaulipas se iniciará con la construcción de 6 mil viviendas distribuidas en 10 municipios y ya cuentan con suelo para la construcción del 50 por ciento de las casas que se realizarán en el estado.

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, agregó que gracias a los decretos impulsados por la Presidenta, la institución puede aplicar las condonaciones, quitas y reestructuras de créditos impagables, además de volver a construir vivienda.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció a la mandataria por la gira que inició este día en Reynosa y Matamoros para la entrega de Vivienda para el Bienestar, que continuará el fin de semana con supervisión de obras hidráulicas, convivencia con jóvenes y concluirá con la inauguración del Hospital General del ISSSTE en Tampico y el Hospital General del IMSS Bienestar en Ciudad Madero.

La beneficiaria del programa Vivienda para el Bienestar en Reynosa, Guadalupe Martínez Martínez, agradeció a la mandataria por impulsar este programa que permite que los que menos tienen puedan cumplir su sueño de adquirir una vivienda; mientras que Mary Cruz Araguz, beneficiaria en Matamoros, afirmó que la Presidenta no solo entregó una casa, sino esperanza y tranquilidad para su familia.